La opción ‘Enviar documentos a Kindle’ desde Microsoft Word dejará de estar disponible a partir del 9 de febrero

Microsoft ha anunciado que la función que permite enviar documentos de texto desde Word a la biblioteca Kindle dejará de estar disponible a partir del 9 de febrero.

Los usuarios ya no podrán transferir los archivos desde el menú de ‘Exportar’ de Microsoft Word, debido a que Microsoft retirá el soporte a esta función que ha permitido a los usuarios de Kindle enviar documentos de texto de manera directa desde su aparición en abril de 2023.

Con ella, los usuarios de Word podían enviar un documento a Kindle con el formato de libro de este dispositivo de Amazon o con un formato de documento Word.

El formato de libro Kindle permite ajustar el tamaño de fuente y el diseño de página y admite notas adhesivas escritas a mano con Kindle Scribe, y facilita la lectura en pantallas pequeñas al permitir almacenar documentos en texto simple. En el formato Word, por su parte, mantiene el formato de texto y el disñeo de página.

Por ello, los usuarios de Kindle Scribe fueron los que más aprovecharon esta función, ya que podían escribir sobre los documentos. Además, con esta opción, todo el formato complejo se mantenía intacto gracias a la incorporación de diseños fijos.

A partir del 9 de febrero, los usuarios ya no podrán transferir los archivos desde el menú de ‘Exportar’ de Microsoft Word. Por ello, desde la compañía recomiendan a los usuarios que envíen sus documentos directamente desde la web de Amazon habilitada para ‘Enviar a Kindle’ para todos los sistemas operativos.

La empresa ha matizado en su web que todos los archivos transferidos a través de ‘Enviar a Kindle’ estarán disponibles en todas las aplicaciones Kindle y dispositivos de lectura electrónica compatibles asociados con la cuenta de Amazon que se utilizó para autorizar la función ‘Enviar a Kindle’.