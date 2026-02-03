La primera Switch desbanca a Nintendo DS como la videoconsola de Nintendo más vendida

La Switch original se ha convertido en la videoconsola de Nintendo que más se ha vendido en todo el mundo tras superar los 155 millones de unidades, relevando en el puesto a la anterior líder, Nintendo DS.

En los últimos nueve meses de 2025, Switch 2, el gran lanzamiento de Nintendo el año pasado, ha vendido 17,37 millones de unidades en todo el mundo, mientras que su predecesora se ha conformado con 3,25 millones de unidades, en el periodo que abarca los tres primeros trimestres del año fiscal 2026.

En lo que respecta a la primera Switch, se trata de un descenso de las ventas del 66 por ciento respecto del mismo periodo en el año fiscal 2025 de Nintendo, cuando registró unas ventas del 9,54 millones de unidades.

Los datos van en línea con las previsiones que la compañía japonesa compartió en mayo del año pasado cuando, a las puertas del lanzamiento de Switch 2 (el 5 de junio), confirmó que preveía alcanzar los 15 millones de unidades vendidas al cierre de su año fiscal 2026, que termina el 31 de marzo de 2026. Para la primera Switch rebajó las cifras a unas ventas de 4,5 millones de unidades.

Estos datos muestran el relevo generacional que se está produciendo en el ‘hardware’ de Nintendo. Sin embargo, pese a que las ventas de Switch se han reducido, los datos acumulados desde su lanzamiento en marzo de 2017 dicen otra cosa: ya es la consola más vendida de esta marca.

Según ha compartido la compañía, a fecha de 31 de diciembre de 2025, se han vendido 155,37 millones de Switch, lo que le ha permitido superar a la anterior consola mejor vendida de Nintendo, DS, que acumula 154,02 millones de unidades. Con anterioridad, fue Game Boy, con 118,69 millones de unidades, la que ostentó este título.