La red social X ha introducido sus primeros controles parentales dirigidos a supervisar la experiencia de los usuarios adolescentes, que podrán seguir usando su propia cuenta en la plataforma con una configuración protegida por defecto.

Las cuentas de los adolescentes en X estarán, a partir de ahora, protegidas por defecto y sin publicidad dirigida, y estarán gestionadas por los adultos a cargo, ya sean padres o tutores, quienes adquieren una serie de herramientas de supervisión.

Por los nuevos controles parentales, los padres podrán revisar el tiempo que los menores de entre 13 y 17 años dedican a la red social y establecer límites de uso diarios, así como aprobar los nuevos seguidores, controlar quien puede enviar mensajes directos y ver con quien han mantenido conversaciones uno a uno.

Las cuentas de adolescentes, además, tienen alguna restricción en el contenido que ven sus usuarios, ya que solo muestra recomendaciones en ‘Para ti’ y vídeos de otras cuentas de adolescentes que se siguen. A ello se unen filtros por palabras y la posibilidad de deshabilitar el contenido multimedia sensible.

X también ha matizado que la supervisión no significa que los padres puedan leer los mensajes privados, ver las búsquedas o el historial, ni publicar en nombre de sus hijos. Tampoco tienen acceso directo a sus cuentas.

Aunque estas medidas son similares a las que ya existen en otras plataformas, X ha matizado que la incorporación de los controles parentales se basa en el acuerdo entre ambas partes (menores y adultos) antes de que empiece la supervisión.

La red social ha recordado que no ha sido diseñada para “para menores ni se promociona entre ellos”, aunque siguiendo la ley exige una edad mínima de 13 años para crear una cuenta. Aun así, ha señalado que “los padres y tutores ahora pueden ayudar a gestionar la experiencia de su hijo adolescente en la plataforma, mientras este conserva la titularidad de su propia cuenta”, al tiempo que “todos los cambios quedan registrados y son visibles para el adolescente”, como recoge en el comunicado publicado en su perfil de Safety.

Bajo este enfoque, el líder de Ingeniería de Producto en X, Mridul Singhai, ha indicado que “los padres disponen de mecanismos de protección, no de una ventana a la vida privada de sus hijos adolescentes”.