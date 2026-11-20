La conferencia de la ONU sobre los llamados "robots asesinos" encara este viernes su recta final sin que haya consenso sobre si abrir negociaciones para regular este tipo de armas, especialmente por el bloqueo de Rusia.

Aunque las armas autónomas existen desde hace mucho tiempo, como es el caso de las minas antipersonales, los progresos de la inteligencia artificial llevaron a muchos países y organizaciones a reclamar un marco normativo internacional.

Después de más de una década de discusiones, delegaciones de 128 países se reunieron desde el lunes en Ginebra para decidir la apertura de negociaciones para regular los sistemas de armas autónomas (SALA).

Pero desde el comienzo, los negociadores se toparon con los recelos de Moscú, que primero se opuso a la participación de observadores externos en las conversaciones y luego reclamó múltiples modificaciones del texto final.

Según un diplomático que participa en las negociaciones, las posturas de las delegaciones se acercaron en los últimos días.

"Estamos muy cerca de un consenso sobre la necesidad de iniciar negociaciones. Solo una delegación se opone todavía activamente a la apertura de negociaciones", dijo, sin precisar cuál.

Además de la apertura o no de negociaciones, las delegaciones deben decidir la modalidad y los plazos.

Estados Unidos propuso a principios de octubre un proceso de cinco años, pero las oenegés implicadas en el debate reclaman un calendario de un año.

Estas organizaciones, así como una mayoría de países, reclaman un acuerdo jurídicamente vinculante. Pero otros Estados, como Estados Unidos y Rusia, se oponen.

Las decisiones en esta Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC) se toman por consenso, lo que dificulta la toma de medidas.

Los sistemas de armas autónomas, conocidos como "robots asesinos", eligen y atacan a sus objetivos sin control humano.

Según la campaña "Stop Killer Robots", una coalición mundial de más de 300 organizaciones, estas armas ya han sido usadas y probadas en conflictos, especialmente en Ucrania.

En la apertura de la reunión en Ginebra, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a las delegaciones actuar "para impedir el uso y la proliferación de estas armas despiadadas".

"Les insto a entablar negociaciones con miras a un instrumento jurídicamente vinculante para regular los sistemas de armas autónomas, que incluya prohibiciones y restricciones claras", pidió.