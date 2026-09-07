La tecnología NXTPAPER AMOLED de salud visual protagoniza la nueva serie de móviles de TCL: “Es algo que nadie tiene”

TCL ha presentado la nueva serie de teléfonos móviles TCL P80 en la IFA 2026, celebrada en Berlín, que estrena la tecnología NXTPAPER AMOLED y que eleva la experiencia base de reducir reflejos y exposición a la luz azul con los colores vivos y el contraste conocido de los paneles AMOLED; un marco que la compañía ha aprovechado para compartir algunos datos de su rendimiento en España y Europa.

La presentación de TCL en IFA 2026 estuvo repleta de nuevos productos, que van desde la nueva serie TCL P80 o las tabletas TAB A1 hasta el robot familiar modular con Inteligencia Artificial (IA) para niños llamado AiMe y los televisores con la tecnología SQD-Mini LED.

A ello se suman las nuevas tecnologías de pantalla, que el director de Tecnología de TCL, Daniel Sun, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que irán llegando próximamente.

“Lo nuevo en el terreno de las pantallas es el OLED impreso por inyección de tinta. Ya tenemos algunos de 27 pulgadas en producción en serie y estamos construyendo más fábricas. Es el nuevo OLED que nos ayuda a ser más eficientes en costes de fabricación”, ha afirmado Sun, compartiendo las líneas de futuro de la compañía en un área tan crucial para ella como son las pantallas.

Otra novedad es la tecnología de pantalla NXTPAPER AMOLED, que es la favorita del director de Marketing de TCL Europe, Stefan Streit, de todos los productos presentados en la IFA 2026. “Es un gran avance. Me encanta la pantalla NXTPAPER de por sí, pero ahora al contar con AMOLED me gusta mucho más en lo personal”, como ha asegurado a Europa Press.

TCL ha utilizado su experiencia en pantallas para ofrecer una innovación pensada en las personas y en las muchas horas de uso diario de las pantallas, a lo que el directivo ha recalcado que “si puedes hacer algo más saludable, también para los niños... eso es algo único”.

El directivo asegura que NXTPAPER AMOLED es un gran avance en la experiencia de visualización de una pantalla de un teléfono móvil, ya que no solo reduce los reflejos y atenúa la luz azul para reducir la fatiga ocular, sino que también retiene las mejores virtudes de las pantallas AMOLED, como el contraste de sus negros y los colores vivos que presentan.

De hecho, Streit ha señalado que espera que el consumidor sepa apreciar el valor de la tecnología NXTPAPER AMOLED. “Es algo que nadie tiene”, reitera el directivo comentando a continuación que no es solo una serie que cuenta con una tecnología de pantalla única, sino que son unos móviles con buenas prestaciones.

“Durante el día necesitas hacer muchas cosas y luego, quizás por la tarde, solo quieres leer o desconectar un poco”, ha señalado Streit sobre el botón físico NXTPAPER Key ubicado en el lateral derecho, que permite que el usuario alterne entre un modo a color normal y uno que convierte la pantalla en un lector de tinta electrónica en escala de grises.

“Con la tecla NXTPAPER puedes convertirlo en una especie de lector de libros electrónicos. Sigue siendo la pantalla AMOLED, pero pasa a blanco y negro, que para leer va muy bien”, ha trasmitido el directivo sobre la dualidad de la pantalla de los dos móviles de la serie TCL P80 con esta tecnología.

De hecho, la protección de los ojos es la base para la tecnología NXTPAPER, según ha afirmado Streit: “La idea partió durante la COVID, cuando los niños tenían que ir al colegio a través de una pantalla y queríamos tener una solución para proteger la vista. Es la primera vez que tenemos una pantalla AMOLED con NXTPAPER”.

“Lo que sabemos por los estudios es que dos tercios de los consumidores se quejan de fatiga visual, de cansancio en los ojos. La solución con NXTPAPER es distinta: otros ponen un antirreflejo o una protección ocular, pero entonces todo se vuelve amarillo”, aclara Streit afirmando que la solución que da TCL es de ‘hardware’ gracias a una pantalla que cuenta con una decena de capas y que su acción conjunta consigue filtrar en el AMOLED toda la luz azul dañina hasta dejarla en el 2,3 por ciento.

De hecho, los nuevos móviles cuentan con el modo ‘Max Ink’, que eleva la experiencia de bienestar digital de la serie y que, aparte de la pantalla en escala de grises, minimiza las notificaciones que llegan al móvil al poder “elegir tres apps de las que sigues recibiendo notificaciones, pero del resto no”, a lo que Streit ha denominado como “un poco de ‘detox’ digital”.

La serie TCL P80 está compuesta por el P80 Ultra, con cámara periscopio de 50 Mpx con zoom 3x como una de sus mejores especificaciones; el TCL P80 Pro, con batería de 5.800 mAh y la posibilidad de adquirir una unidad de 512 GB de memoria interna; y el tercero de la serie, que prescinde de NXTPAPER AMOLED, aunque mantiene un panel AMOLED.

TCL EN ESPAÑA Y EUROPA

El director de _Marketing de TCL Europe ha compartido que el año pasado TCL creció a un ritmo muy rápido en Europa, “más de un 32% en un mercado que estaba en negativo”, lo que le permitió superar al sector con mucha fuerza.

Asimismo, en lo referente a España, Streit ha destacado que la marca se situó en el tercer puesto, con el televisor como un producto muy competitivo gracias a la integración vertical, el eje sobre el que se apoya su estrategia. Y es que TCL fabrica sus propios paneles, que luego monta en sus televisores, evitando así comprarlos a terceros, lo que le permite ajustar mejor los costes.

“Crecemos más en el segmento de valor, pero también queremos entrar más en la gama premium”, señala el directivo sobre el rendimiento de la marca. Streit confía además en mantener esa progresión. “Una vez que la televisión llegue en algunos mercados a cuotas cercanas al 20%, todavía quedan la línea blanca, el aire acondicionado y los móviles, y muchas otras oportunidades de crecer”, asegura.

Una diversificación hacia un ecosistema cada vez más amplio con la que la compañía busca “llevar todas las categorías de producto”, aunque siempre como una apuesta “a largo plazo” y con un mercado que “ha de estar preparado, paso a paso”, apostilla el directivo.