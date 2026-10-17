La tripulación de Artemis II reivindica en Tenerife el valor de la “unidad” frente a las incertidumbres del siglo XXI

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista en misiones Jeremy Hansen, tripulantes de la misión Artemis II, han inaugurado hoy sábado en Santa Cruz de Tenerife el ‘Science Camp’, un espacio dedicado a la ciencia y el cosmos, en el marco del festival ’Starmus’ de ciencia, música y cosmos. Allí, tres de los tripulantes de Artemis II han reivindicado la “unidad” en el mundo.

La plaza de La Candelaria, abarrotada desde las 16.00 horas de decenas de aficionados a la ciencia, la investigación, y ciudadanos curiosos que disfrutaban de la capital tinerfeña, fue el entorno elegido para dar la bienvenida a los tres astronautas, así como a un conjunto de exposiciones y espacios interactivos de 14 entidades y proyectos relacionados con la investigación, la conservación, la tecnología y la divulgación para los próximos días en la capital.

En la inauguración, y de la mano del fundador del festival, el astrofísico Garik Israelian, los tripulantes de la misión Artemis II han mostrado a Tenerife su agradecimiento por la acogida recibida, así como relatado ante el público asistente sus sentimientos, sensaciones e incluso aprendizajes a raíz de la misión espacial que tuvieron la oportunidad de experimentar el pasado mes de abril.

Mientras reflexionaba sobre su familia y la conciliación de la distancia, Reid Wiseman ha recomendado a los asistentes a valorar el vivir desde la “unidad y la paz” en el mundo, así como aprender a disfrutar de la familia y de los amigos. En ese sentido también se ha expresado Víctor Glove, que ha compartido con los asistentes uno de sus mayores “miedos”, que fue el abordar junto a sus hijos y su mujer todo aquello que “podía ocurrir” si algo no salía bien en la misión.

En ese sentido, el especialista en misiones Jeremy Hansen lanzó al público una pregunta que incluso protagonizar la fase de cuarentena que tuvo que experimentar la tripulación Artemis II: “¿Cómo se puede sentir uno cómodo en lo desconocido?”. El especialista quiso así ahondar en cómo responder al miedo en un escenario en el que pueden darse diferentes circunstancias, y donde sobre todo reina la incertidumbre. Ante ello, ha reivindicado la importancia del positivismo, de la preparación científica y el apoyo al equipo para el éxito de una misión como de la que fueron parte: Artemis II.

“Todos, hoy, nos estamos haciendo preguntas sobre el futuro, sobre la inteligencia artificial, sobre el cambio climático, sobre el orden mundial. Son grandes preguntas y no sabemos su resultado. Por eso, lo importante es reivindicar el estar unidos y en paz. Concentrarnos en trabajar juntos, siempre intentar ser positivos y crear juntos la oportunidad de tener un futuro mejor para todos”, ha señalado.

Junto a Garik Israelian, al acto de inauguración han asistido la consejera del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, así como el consejero de Innovación del Cabildo tinerfeño, Juanjo Martínez, que juntos han agradecido la presencia de la tripulación Artemis II en la isla, que ayuda a “inspirar” las profesiones del futuro, esas que tienen cabida en un archipiélago que es un “sitio maravilloso, donde pueden ocurrir cosas hermosas” que pueden “transformar” el mundo.

RECONOCIMIENTOS

Por su excepcional labor divulgativa en su histórica misión, que los llevó a sobrevolar la luna por diez días el pasado mes de abril, el Festival Starmus reconocerá a las 19.30 horas de este sábado a la tripulación Artemis II con la entrega de la ‘Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica’ en Santa Cruz de Tenerife.

Concretamente el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista en misiones Jeremy Hansen recogerán el galardón, en ausencia de Christina Koch, que no habría podido acudir al evento.

Además, en esta edición también será distinguido el cineasta británico Sir Ridley Scott que se une así a la lista de galardonados anteriores que incluye, entre otros, a Jane Goodall, Neil deGrasse Tyson, Christopher Nolan y Hans Zimmer.

Tras la entrega de las medallas se celebrará el concierto de apertura del festival en el puerto capitalino que contará con la participación, entre otros, de Andrea Bocelli, Sarah Brightman y Brian May junto a la Orquesta Sinfónica de Las Palmas