Los audiolibros de Spotify llegan a España

Los audiolibros de Spotify están disponibles en España desde este miércoles, donde los usuarios tienen acceso a más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas, y hasta doce horas de escucha dentro del plan Premium.La compañía tecnológica ha ampliado la disponibilidad global de los audiolibros, como parte de sus planes para que estén disponibles en más de 180 mercados antes de que acabe 2026, según ha compartido en el marco de Feria del Libro de Frankfurt e informa en una nota de prensa.De esta forma, más de 750 millones de personas en todo el mundo podrán acceder a un catálogo de más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas, incluidos español, portugués, italiano y polaco, entre otros. España es uno de los países que se han sumado a la expansión global, donde los usuarios de Spotify Premium tendrán doce horas de escucha de audiolibros al mes incluidas en su suscripción. Para quienes prefieran acceder a un título concreto, Spotify también ofrece la posibilidad de comprar audiolibros de forma individual.Spotify también ha anunciado que la función ‘Encuentra la página’ (‘Page Match’), que permite pasar de un libro físico o electrónico a su versión en audiolibro sin perder el punto de lectura, ha incorporado los números de página. De esta forma, y como explica la compañía, los lectores deberán escanear el código ISBN de un libro y utilizar el número de página para localizar directamente el punto correspondiente dentro del audiolibro.