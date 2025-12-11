Los dispositivos tecnológicos estrella de ASUS para regalar estas Navidades

La Navidad es un momento perfecto para regalar tecnología y ayudar a un ser querido a actualizar esa consola o ese ordenador que ha quedado obsoleto con propuestas como las que hace ASUS, que incluye equipos de juego como ROG Xbox Ally y ROG Zephyrus G14, o ASUS Zenbook A14, para los usuarios en movimiento.

Rendimiento, gráficos, autonomía, conexión, movilidad... porque no todos los usuarios tienen las mismas preferencias, ASUS propone tres equipos que se adaptan a distintos estilos de vida y necesidades, ya sean jugadores, creadores de contenido, profesionales o simplemente personas que necesitan un equipo fiable para el día a día.

La ROG Xbox Ally (599 euros) es la propuesta de ASUS y Xbox para los jugadores que valoran una experiencia de juego fluida en PC que les permita seguir la partida en cualquier lugar. Esta consola portátil incorpora una pantalla de 7 pulgadas en un chasis rediseñado que termina en dos empuñaduras inspiradas en el diseño de los controles de Xbox.

En ella, los jugadores pueden acceder a su catálogo completo de juegos para PC con Windows, y disfrutarlos en calidad Full HD (1.080p), con una frecuencia de actualización de 120Hz y la tecnología FreeSync Premium para una experiencia sin interrupciones, incluso con juegos de ritmo rápido.

Gracias a su procesador AMD Ryzen Z2A, ofrece un rendimiento equiparable al de una consola de sobremesa, y su batería de 60Wh, junto con un perfil optimizado para el consumo de energía, extiende el tiempo de juego varias horas antes de necesitar enchufarlo.

Para los jugadores que prefieren una experiencia portátil más tradicional, o incluso creadores y profesionales que quieran aprovechar las potentes prestaciones de un equipo ‘gaming’, el ROG Zephyrus G14 (desde 2.099 euros) es la opción más adecuada.

Este ordenador portátil pesa apenas 1,59kg, lo que facilita que pueda usarse en cualquier lugar, y reproduce las imágenes en una pantalla OLED con resolución 3K y tasa de refresco de 120Hz con G-SYNC, que garantiza colores vibrantes y una gran precisión cromática.

Está equipado con el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 y disponible con gráficas que van desde la NVIDIA GeForce RTX 5060 hasta RTX 5080. Para mantener el rendimiento constante sin comprometer la calidad visual, emplea el sistema de refrigeración ROG Intelligent Cooling, que cubre el 47% del chasis y mantiene temperaturas estables y un nivel de ruido bajo.

Por su parte, el ASUS Zenbook A14 (desde 1.299 euros) se dirige a los usuarios que priorizan la productividad y la movilidad. Este ordenador portátil hace gala de ser un equipo ligero (con un peso inferior a 1kg) y resistente, gracias a su chasis de cerámica avanzada desarrollado por ASUS (Ceraluminum) y acabado elegante.

Su rendimiento y eficiencia están respaldados por un procesador Snapdragon X y una batería que ofrece hasta 32 horas de reproducción continua de vídeo con una sola carga. A ellos se suman las ventajas de Copilot+, con funciones de inteligencia artificial para la productividad.

ROG Xbox Ally, ROG Zephyrus G14 y ASUS Zenbook A14 son tres ejemplos de la calidad que distingue a los productos de ASUS, con la que la compañía pretende mejorar la vida de las personas en cualquier lugar y con las últimas tecnologías.