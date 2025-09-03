Los ‘Momentos’ de Netflix ahora permiten crear clips completos de escenas de series y películas

Netflix ha actualizado la función ‘Momentos’ para permitir a los usuarios de la plataforma crear clips completos de vídeo de sus escenas favoritas para compartirlos en redes sociales.

‘Momentos’ llegó en octubre del año pasado a la aplicación móvil de Netflix para que los suscriptores pudieran guardar, revivir y compartir sus escenas favoritas de las películas, series y programas de la plataforma.

Con ella, los usuarios pueden seleccionar una escena y la función la guardará automáticamente para posteriormente compartirla en redes sociales o verla más tarde.

Este proceso, que desde su introducción solo permitiría seleccionar un punto de inicio, ahora se ha ampliado para que los usuarios puedan seleccionar tanto el punto de inicio como de finalización, según ha informado Netflix en una nota de prensa.

Esta actualización de ‘Momentos’ llega en medio de la creciente popularidad de la película de animación KPop Demon Hunters. Según ha compatido Netflix, la escena más guardada desde su estreno es el momento en que los Saja Boys debutan con su tema ‘Soda Pop’.