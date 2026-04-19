Los nuevos procesadores Intel Core Serie 3 para portátiles ofrecen un día de batería y rendimiento mejorado para la IA

Intel ha presentado los procesadores móviles Intel Core Serie 3, que se han fabricado con la arquitectura de la serie Core Ultra 3 para ofrecer rendimiento, autonomía y compatibilidad con inteligencia artificial a ordenadores portátiles de gama media

Intel Core Serie 3, conocido internamente como Wildcat Lake, introduce los nuevos procesadores de Intel diseñados para ofrecer “una excelente relación calidad-precio” en ordenadores portátiles comerciales de gama media y de borde esenciales, dirigidos a escuelas, empresas y consumidores.

Se basan en la arquitectura Intel Core Ultra Serie 3 (Panther Lake) y se han fabricado con el proceso 18A de 2 nanómetros, que combina una nueva arquitectura de transistores RibbonFET con un sistema de suministro de energía por la parte trasera que mejora el flujo de energía y la entrega de señal.

Según detalla la compañía en un comunicado, los Intel Core Serie 3 admiten cargas de trabajo con inteligencia artificial hasta 40 TOPS, ofrecen todo un día de batería y soporte para hasta dos puertos Thunderbolt 4, Intel WiFi 7 (R2) e Intel Bluetooth 6.

La nueva serie de procesadores mejora el rendimiento de un solo hilo hasta un 47 por ciento respecto de un PC de hace cinco años, y el rendimiento multihilo hasta un 41 por ciento. También incrementa el rendimiento de la GPU en IA hasta 2,8 veces.

Intel ha matizado que estos nuevos chips no se limitan a dispositivos comerciales, sino que también se han diseñado para su uso en robótica, edificios inteligentes y terminales de punto de venta (TPV).

Los Intel Core Serie 3 para consumo y uso comercial están ya disponibles en equipos de socios como Acer, asus Dell, Honor y Haier; mientras que los sistemas edge con procesadores Intel Core Serie 3 estarán disponibles a partir del segundo trimestre de 2026.