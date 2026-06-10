Lyft y Baidu probarán sus robotaxis en Londres “en las próximas semanas”

El gigante chino Baidu comenzará a probar sus vehículos autónomos en Londres “en las próximas semanas”, indicó este miércoles a la AFP un responsable de la plataforma estadounidense de transporte Lyft, su socia para lanzar un servicio de robotaxis en la capital británica.

“Los vehículos autónomos estarán pronto en las calles, en las próximas semanas. Ya han llegado. El primer lote de coches está en Londres”, declaró Jeremy Bird, vicepresidente de crecimiento global de Lyft, en una entrevista a la AFP.

“Deben ser inspeccionados” y, una vez superada esa etapa con éxito, “serán desplegados” para cartografiar las calles, añadió.

Bird también destacó que la empresa espera iniciar operaciones comerciales este mismo año.

Entre sus competidores, la joven empresa tecnológica británica Wayve, asociada con Uber, prevé recibir a sus primeros clientes este verano boreal, inicialmente con un asistente humano a bordo por motivos de seguridad.

Por su parte, Waymo, filial de Alphabet (Google) y ya presente en once ciudades estadounidenses, lleva varios meses cartografiando la capital británica y espera lanzar su servicio antes de que termine el año.

El calendario exacto dependerá de la aplicación práctica del marco regulatorio británico para vehículos automatizados y de las autorizaciones concedidas por las autoridades.

Los taxis autónomos ya circulan en Estados Unidos y China, pero un lanzamiento comercial a gran escala en Londres sería una primicia en Europa.

Este despliegue europeo también representa una primera experiencia para Baidu fuera de China.

Su filial de vehículos autónomos, Apollo Go, opera actualmente en 27 ciudades chinas y en Dubái.

En la asociación en Londres entre ambas empresas, Baidu se encargará de “desarrollar la tecnología”, mientras que Lyft asumirá la gestión de la flota y la comercialización del servicio a través de su plataforma, explicó Bird.

El directivo señaló que la tarifa de los viajes en robotaxi “probablemente será al principio bastante similar” a la de los trayectos con conductores humanos.

Según datos de la compañía, Apollo Go realizó 3,4 millones de viajes sin conductor durante el cuarto trimestre de 2025, lo que supuso un aumento del 200% respecto al año anterior.

La empresa dispone de una flota de más de 500 vehículos autónomos en Wuhan, en el centro de China.