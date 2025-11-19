Más de 100 emprendedores de la comarca Ngäbe-Buglé culminan formación en transformación digital

Un total de más de 100 emprendedores de la comarca Ngäbe-Buglé completaron el programa “El ABC del Emprendedor para su Transformación Digital”, iniciativa impulsada por el Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología (CiiECYT-AIP / ITSE) y la empresa CENTER, con el respaldo de la SENACYT.

El programa, de 80 horas de capacitación intensiva, abordó temas de innovación, comunicación y herramientas digitales orientadas a fortalecer proyectos económicos locales y abrir oportunidades en mercados más amplios. Según informó la organización, la formación estuvo dirigida a emprendedores nuevos y en marcha, grupos cooperativos, organizaciones sociales y emprendedores enfocados en comercio virtual.

La iniciativa fue liderada por especialistas del CiiECYT-AIP y del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), con financiamiento de la convocatoria pública por mérito de la Dirección de Innovación de SENACYT (DINE #019-2024). También contribuyó el Proyecto de Generación de Capacidades en Comunicación del Programa de Acceso Universal a la Energía del CIDES, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Las jornadas de capacitación se desarrollaron en distintos puntos de la comarca y atendieron a participantes de los distritos de Munä, Mironó, Besikó, Nole Duima, Jirondai, Kankintú y Kusapín, además de líderes comunitarios e integrantes de las Infoplazas AIP, quienes reforzaron conocimientos en aprendizaje virtual y soporte tecnológico.

Durante dos meses, los emprendedores completaron diez módulos sobre formalización empresarial, innovación y herramientas para comercio electrónico, utilizando una plataforma desarrollada por la empresa EDUPAN.

Como parte del proceso, los participantes aprendieron a posicionar y comercializar sus productos en www.center.com.pa, un espacio digital que busca impulsar la transformación digital y el emprendimiento inclusivo.