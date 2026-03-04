Más desconexión o privacidad: teléfonos atípicos se desmarcan en el Congreso mundial del móvil

Entre la multitud de novedades que se exponen en el Congreso mundial de la telefonía móvil (MWC) en Barcelona, algunas empresas se diferencian proponiendo teléfonos que van a contracorriente de los gigantes del sector, diseñados con un enfoque más protector hacia los usuarios.

Siguiendo los pasos de la neerlandesa Fairphone, cuyos teléfonos inteligentes aspiran a ser éticos y ecológicos, otras compañías más pequeñas buscan hacerse un hueco.

Light Phone, para usar “lo menos posible”

Pantalla negra, unas pocas líneas de texto y ningún logotipo de aplicaciones. A primera vista, el tercer modelo de la marca estadounidense Light Phone no tiene mucho que ver con los smartphones más vendidos.

Con un precio de 699 dólares (602 euros), está diseñado para ser “utilizado lo menos posible”, ya que, como explica a la AFP el director general de la empresa, Kaiwei Tang, solo dispone de funcionalidades básicas.

Los usuarios pueden llamar por teléfono, enviar mensajes, acceder a la 5G, pero no a las redes sociales. Para Kaiwei Tang, cofundador de la empresa, se trata de combatir la economía de la atención, que intenta mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible.

El directivo percibe un fuerte interés por parte de los jóvenes de entre 20 y 30 años, que buscan maneras de controlar su relación con las nuevas tecnologías, y describe el Light Phone como una simple “herramienta” en esa búsqueda.

“¿Por qué deberíamos cambiar de teléfono cada dos años?”, se pregunta.

Jolla, el modelo europeo

Trece años después de haber lanzado su primer modelo, la finlandesa Jolla presentó su nuevo teléfono, promocionado como esencialmente europeo, con un precio de 649 euros (unos 755 dólares).

Lanzado en diciembre, el dispositivo que se presentó en Barcelona sumó unas 10.000 preventas y está previsto que empiece a entregarse en junio. Son cifras modestas en comparación con los gigantes del sector, pero permiten que la empresa sea rentable, celebra su director general, Sami Pienimäki.

El momento actual, según indica, es propicio para este tipo de iniciativas. “Existe una fuerte demanda, en general, de tecnologías europeas”, asegura.

El equipo que concibió el teléfono, formado a partir de antiguos empleados de Nokia, se alejó durante un tiempo del mercado de los teléfonos para centrarse en la parte de software.

Jolla integró en su teléfono su propio sistema operativo, algo muy poco frecuente en este mercado.

“Puedes tener tu WhatsApp, Signal, Spotify, lo que quieras. Todas las aplicaciones de Android funcionan sin los servicios de Google”, tranquiliza Sami Pienimäki.

Pero, aunque el teléfono debe ensamblarse en Finlandia, la empresa sigue dependiendo de suministros extranjeros.

“Por supuesto, traemos componentes de Asia”, precisa.

La caja fuerte de Punkt

Las dos empresas hermanas Punkt y Apostrophy, ambas con sede en Suiza, proponen un teléfono cuya pantalla se divide en dos partes.

Si se desliza de derecha a izquierda, el usuario puede pasar a la “caja fuerte”, con algunas aplicaciones seguras, en particular procedentes de la empresa Proton. Con un gesto, luego puede volver a las aplicaciones clásicas.

Este dispositivo “le da el control sobre su vida digital, a salvo de toda vigilancia basada en la explotación de datos”, presume la empresa.

Con un sistema operativo basado en Android, el teléfono ofrece a los usuarios la posibilidad de controlar el acceso a sus datos con una herramienta centralizada, que permite ajustar el nivel de seguridad deseado en una escala del 1 al 5.

“Las aplicaciones que no se abren durante tres días pasan automáticamente al nivel” más alto, para evitar recopilaciones de datos innecesarias, precisa a la AFP Yanapi Senaud, responsable de ventas en Punkt.

Al margen del teléfono, que tiene un precio de 699 euros (813 dólares), su utilización pasa a ser de pago después del primer año: los usuarios deben desembolsar entonces una decena de euros al mes para remunerar el sistema operativo.

“Si no pagas por el producto, es que tú eres el producto”, defiende la marca.