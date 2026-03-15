Meta atrasa el lanzamiento de su nuevo modelo de IA 'Avocado'

Meta ha atrasado el lanzamiento de 'Avocado', el modelo de inteligencia artificial que sucederá a los de la familia Llama, por tener un rendimiento inferior al de Gemini.o

Avocado' (Aguacate) es el nombre que recibe a nivel interno el nuevo modelo de Meta. Al contrario que Llama, se espera que sea propietario, y formará parte de los llamados modelos de frontera, es decir, aquellos con un rendimiento similar o superior al de los humanos para la realización de tareas-.

Este nuevo modelo lleva en pruebas desde el año pasado, y aunque su lanzamiento estaba previsto para el primer trimestre de 2026, la fecha se ha pospuesto, en principio hasta mayo, según informan en The NewYork Times, y recoge Europa Press.