Tecnología

Meta atrasa el lanzamiento de su nuevo modelo de IA 'Avocado'

Meta atrasa el lanzamiento de su nuevo modelo de IA 'Avocado'
EuropaPress
15 de marzo de 2026

Meta ha atrasado el lanzamiento de 'Avocado', el modelo de inteligencia artificial que sucederá a los de la familia Llama, por tener un rendimiento inferior al de Gemini.o

Avocado' (Aguacate) es el nombre que recibe a nivel interno el nuevo modelo de Meta. Al contrario que Llama, se espera que sea propietario, y formará parte de los llamados modelos de frontera, es decir, aquellos con un rendimiento similar o superior al de los humanos para la realización de tareas-.

Este nuevo modelo lleva en pruebas desde el año pasado, y aunque su lanzamiento estaba previsto para el primer trimestre de 2026, la fecha se ha pospuesto, en principio hasta mayo, según informan en The NewYork Times, y recoge Europa Press.

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