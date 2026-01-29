Meta centrará sus esfuerzos en las gafas inteligentes para alcanzar su objetivo de la superinteligencia personal

Meta cree que 2026 será un año decisivo para el avance hacia la superinteligencia personal y con este objetivo en mente ha compartido su intención de impulsar las áreas de inteligencia artificial (IA) y de las gafas inteligentes.

“La gente quiere expresarse y experimentar el mundo de la manera más inmersiva e interactiva posible”, ha asegurado el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckberg, con motivo de la presentación de los resultados financieros de 2025, que ha señalado las gafas inteligentes como el dispositivo idóneo para ello.

Se trata de uno de los pilares que guiarán la estrategia de crecimiento de Meta en 2026, junto con la inteligencia artificial, y que recientemente ha llevado a la compañía tecnológica ha reorientar Reality Labs, la división encargada del metaverso.

“Estamos dirigiendo la mayor parte de nuestra inversión hacia gafas y dispositivos portátiles en el futuro, mientras nos concentramos en hacer de Horizon un éxito masivo en dispositivos móviles y hacer de la realidad virtual un ecosistema rentable en los próximos años”, ha explicado Zuckerberg en un comunicado compartido en Facebook.

Aunque esperan “que las pérdidas de Reality Labs este año sean similares a las del año pasado”, Zuckerberg también cree que empezarán a reducirlas “gradualmente”, y ello de la mano de las gafas inteligentes, cuyas ventas “se triplicaron con creces el año pasado”.

La apuesta está en la inteligencia artificial, y más concretamente en lo que Zuckerberg llama superinteligencia personal. Una IA que “comprenda nuestro contexto personal, incluida nuestra historia, nuestros intereses, nuestro contenido y nuestras relaciones”. Con las gafas, la IA “podrá ver lo que ves, escuchar lo que escuchas, hablar contigo y ayudarte a medida que avanzas tu día, e incluso mostrarte información o generar una interfaz de usuario personalizada allí mismo, en tu visión”.

“Es difícil imaginar un mundo dentro de varios años en el que la mayoría de las gafas no sean gafas de IA”, asegura.