Meta construirá un centro de datos de USD 9.000 millones en Canadá

Meta anunció el miércoles que construirá un centro de datos de 9.000 millones de dólares en la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá, en lo que será una de las mayores inversiones del sector privado en el país.

El vicepresidente de Meta para el desarrollo de centros de datos, Gary Demasi, afirmó que la instalación será la primera de la empresa en Canadá y la más grande fuera de Estados Unidos.

La instalación en el condado de Sturgeon, Alberta, ocupará 269.419 metros cuadrados.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, señaló que el proyecto generaría miles de puestos de trabajo y cerca de 175 millones de dólares anuales.

“Esta es una de las mayores inversiones del sector privado en la historia de Canadá”, agregó.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, está gastando enormes sumas en inteligencia artificial (IA), que necesita de centros de datos para funcionar.

El gasto en construcción de estos centros en Estados Unidos se ha disparado en los últimos años, con empresas tecnológicas invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en medio de la carrera por liderar la IA.

Pero el rechazo público va en aumento.

Los críticos de los centros de datos señalan el elevado consumo de electricidad de estas instalaciones, que puede tensionar las redes locales y encarecer las facturas de energía, así como su elevado uso de agua, la generación de ruido y el número relativamente reducido de empleos que crean.