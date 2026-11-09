Meta permite diseñar aplicaciones de experiencias personalizadas con Muse Spaces

Meta ha presentado Muse Spaces, una nueva experiencia pensada para diseñar espacios personalizados dentro de la aplicación de Muse simplemente describiendo la idea, ya sea para crear una experiencia de registro de regalos navideños, un espacio para organizar el día a día o un juego de palabras diario.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg ha actualizado su agente de inteligencia artificial (IA) personal lanzado en septiembre para ofrecer una forma más interactiva de personalizar la experiencia de los usuarios, con una nueva función capaz de adaptarse a las rutinas de cada persona, a sus objetivos y a sus intereses.

Se trata Muse Spaces, una nueva forma de crear experiencias a medida dentro de la aplicación de Muse, simplemente con describir la idea. Como resultado, se ofrece un espacio que funciona de forma similar a una aplicación diseñada específicamente para las necesidades concretas de los usuarios.

Tal y como lo ha compartido Meta en un comunicado en su blog, tras describir la idea de espacio concreto y sus funciones, el agente crea la experiencia según lo solicitado y, además, es capaz de adaptarse a las rutinas, objetivos e intereses de la persona.

De esta forma, a medida que se vaya utilizando el espacio, éste se podrá ir ajustando con Muse, añadiendo opciones o características que faltaban o probando nuevos estilos o funcionamientos.

Todo ello queda guardado como un espacio determinado dentro de la aplicación de Muse, de manera que se puede guardar y volver a ello cuando se necesite. Asimismo, también se puede escoger dónde se ubican los espacios en la aplicación, dependiendo de si se desea añadirlos a la barra lateral, moverlos a pestañas principales u ocultar aquellos que no sean tan necesarios en el momento.

Como ha subrayado Meta, los espacios pueden ayudar a los usuarios tanto a ser más productivos como a divertirse o a desarrollar sus proyectos creativos. Según los ejemplos ofrecidos, los usuarios pueden crear un centro de compras que reúna ideas para regalos de cumpleaños y fiestas, incluyendo listas de deseos de publicaciones guardadas en Instagram o los anuncios de Marketplace.

Igualmente, los usuarios también pueden crear un panel de control escolar que encuentre los eventos relevantes para los estudiantes mediante el correo electrónico escolar y los agregue al calendario, así como un rastreador musical, para que encuentre nuevos lanzamientos y próximos conciertos de artistas del gusto de los usuarios.

Otras ideas recogen espacios para un organizador de bodas, un juego de preguntas y respuestas, un estudio de podcast, un sistema de seguimiento de pedidos o un planificador de viajes.

También cabe destacar que Muse Spaces permite conectar las aplicaciones que utilizan los usuarios con los espacios, de manera que se actualicen automáticamente con la información de las ‘apps’ en segundo plano. Esto permitirá obtener datos como cambios de precio en el momento.

Con todo, Muse Spaces están disponibles para los usuarios en todas las regiones donde Muse está disponible actualmente. Además, Meta está explorando una función para compartir espacios con otros usuarios y crear experiencias compartidas.