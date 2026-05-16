Meta permite escribir mensajes con gestos de la manos y enviarlos por WhatsApp en sus gafas Ray-Ban Display

Meta ha lanzado nuevas funciones para sus gafas inteligentes con pantalla Ray-Ban Display, que ahora permitirán escribir mensajes solo con gestos de la mano gracias a la escritura neuronal en WhatsApp, Messenger e Instagram, además de grabar incluyendo las interacciones con la pantalla.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg presentó las Meta Ray-Ban Display en septiembre del pasado año durante su evento Meta Connect 2025, que ofrecen una nueva forma de interactuar con la información al incorporar una pantalla a color que se proyecta en la lente derecha cuando es necesaria y una pulsera con sensores que detecta el movimiento de las manos de los usuarios para transformarlos en comandos con gestos sencillos.

Seis meses después, tras lanzarlas en algunos países como Estados Unidos, Meta ha anunciado la incorporación de algunas funciones avanzadas ya presentadas en marzo de este año, junto a su nueva línea de gafas con inteligencia artificial (IA) optimizadas para cristales graduados.