Meta prepara el lanzamiento de sus primeros modelos de IA propietarios, aunque ofrecerá versiones abiertas más adelante

Meta lanzará próximamente sus nuevos modelos de inteligencia artificial propietarios, después de apostar por el código abierto con la familia Llama, aunque se espera que haya versiones abiertas más adelante.

La compañía tecnológica se prepara para lanzar los primeros modelos de IA bajo el liderazgo de Alexandr Wang, con los que mantendrán el enfoque en el consumidor con la intención de democratizar esta tecnología.

Estos modelos serán los primeros propietarios que lancen, después de que los de Llama se distribuyeran con una licencia de código abierto, para que cualquier desarrollador pudiera trabajar con ellos y modificarlos según sus necesidades.

El cambio en la estrategia se debe a que quieren mantener algunas partes como exclusivas y asegurarse de que no se introducen nuevos niveles de riesgo, según han indicado fuentes conocedoras del asunto a Axios y recoge Europa Press. Sí se espera que más adelante haya versiones abiertas de estos mismos modelos.

Esta nueva familia se está desarrollando a nivel interno con el nombre de Avocado (aguacate), que se enmarca en los llamados modelos de frontera, es decir, aquellos con un rendimiento similar o superior al de los humanos para la realización de tareas.

Su lanzamiento estaba inicialmente previsto para el primer trimestre de 2026, aunque se ha retrasado por no cumplir las expectativas con el rendimiento, en comparación con Gemini 3.