Meta presenta un agente comercial disponible las 24 horas y en idioma local en WhatsApp, Messenger e Instagram

Meta ha presentado un agente comercial de inteligencia artificial (IA) para las empresas, que está disponible las 24 horas del día para atender las consultas de los clientes, en su idioma local, que está disponible a nivel global para organizaciones de todos los tamaños.

Las empresas que utilizan WhatsApp, Messenger e Instagram para comunicarse con sus clientes tienen a su disposición un nuevo agente comercial personalizable y que trabaja en el idioma local del cliente, como complemento de las capacidades del equipo de empleados.

Este agente, presentado en el marco de la conferencia ‘Conversations 2026’, que se ha celebrado este miércoles en Londres (Reino Unido), amplía la disponibilidad de las empresas ante las consultas de sus clientes, a quienes atiende las 24 horas del día.

La compañía ha destacado la capacidad del agente comercial de ofrecer experiencias más relevantes y personalizadas desde la primera interacción. Además de responder a preguntas específicas sobre la empresa, también puede hacer recomendaciones de productos el catálogo, reservar citas, calificar a los clientes potenciales y cerrar ventas, e incluso decidir cuándo es necesario que intervenga un miembro del equipo.

Según Meta, este agente comercial ya está en marcha en más de un millón de empresas, que lo utilizan en WhatsApp y Messenger. La compañía ahora ha ampliado su disponibilidad a más empresas, grandes y pequeñas, de todo el mundo y a Instagram.

Actualmente, la compañía está probando con un grupo de empresas en WhatsApp Business, cuentas profesionales de Instagram, Messenger y Meta Business Suite, la generación de informes matutitos que ayuden a poner al día con los chats del turno de noche. Más adelante, el agente también podrá realizar investigaciones de mercado, obtener estadísticas de productos, administrar el calendario y proporcionar inteligencia competitiva.

Meta también ha lanzado una plataforma de agentes comerciales en la que las empresas encontrarán la infraestructura para crear, personalizar e implementar su agente comercial a gran escala, con capacidad para conectarse a sistemas como los de Shopify y Zendesk.

En esta plataforma se ofrecen también protecciones y controles que garantizan la seguridad en el uso del agente, así como mediciones de nivel empresarial, con los que se pueden definir reglas y establecer experiencias personalizadas.