Meta prueba un plan de suscripción para Instagram

Instagram prueba un plan de pago que ofrece nuevas funciones a sus usuarios, informó Meta a la AFP el lunes, confirmando una noticia publicada por el sitio web TechCrunch.

Los beneficios incluyen la posibilidad de que los suscriptores vean de forma privada las publicaciones en las historias, que normalmente desaparecen al cabo de 24 horas.

Los usuarios de pago tendrán más control sobre qué cuentas pueden ver las fotos o los videos que compartan en las historias de esta popular red social.

Las pruebas del nuevo plan de pago se llevan a cabo en “algunos países del mundo”, dijo un portavoz de la compañía sin proporcionar más detalles.

Según TechCrunch, incluye Japón, México y Filipinas, con planes de suscripción que rondan los dos dólares por mes.

Meta lanzó versiones de pago sin anuncios de Facebook e Instagram en el Reino Unido el año pasado para cumplir con la legislación de ese país.

Otras plataformas de redes sociales como Snapchat y X ofrecen versiones premium con pago desde hace algunos años.

Snap, la compañía matriz de Snapchat, recientemente reportó que tiene 25 millones de suscriptores a su plan premium y que va camino de alcanzar los 1.000 millones de dólares en ingresos anuales.

Los creadores de contenido en Instagram ya tienen la habilidad de cobrarles a sus seguidores por acceso exclusivo a su contenido.