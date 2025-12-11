Meta trabaja en Avocado, un nuevo modelo de IA propietario que se espera que sea el sucesor de Llama

Meta trabaja en un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de frontera, en esta ocasión propietario, que se espera que llegue como pronto a principios del próximo año como sucesor de su popular familia Llama.

La compañía tecnológica se encuentra entre las principales empresas de IA gracias a los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de la familia Llama, cuya última iteración, Llama 4, llegó en abril, manteniendo la modalidad de código abierto para que los desarrolladores y los investigadores pudieran trabajar libre y gratuitamente con esta tecnología.

Meta ya trabaja en un sucesor para Llama, que recibe el nombre de Avocado (Aguacate) a nivel interno, según fuentes conocedoras de este tema han contado al medio CNBC. Se trata de un nuevo modelo de frontera -modelo avanzado con un rendimiento similar o superior al de los humanos para la realización de tareas-, que en esta ocasión será propietario.

El nuevo modelo se encuentra actualmente sometido a pruebas de rendimiento, y se espera que su lanzamiento se produzca en el primer trimestre de 2026. De su desarrollo se encarga TBD Lab, una unidad de élite dentro de Superintelligence Labs.

Los motivos de este cambio de enfoque se encontrarían en el poco entusiasmo que despertó Llama 4 entre los desarrolladores, y en el hecho de haber encontrado componentes de los modelos Llama en DeepSeek R1. Tampoco ha ayudado que sus principales competidores, Google y OpenAI, hayan lanzado en los últimos meses modelos de IA (Gemin 3 y GPT-5, respectivamente) que han recibido buenas críticas.

En verano se supone que a nivel interno, Meta había llegado a plantearse el uso de los modelos de de Google y OpenIA, como medida temporal, con el fin de mejorar Llama y las aplicaciones y servicios basados en esta tecnología.