Microsoft confirma la recuperación de sus servicios aunque advierte de “problemas intermitentes” con los correos

Microsoft ha informado de que sus servicios se están recuperando en las distintas regiones donde se han visto afectados, tras más de 20 horas en los que Teams, Outlook y su ‘software’ de Inteligencia Artificial (IA), Copilot, han estado inoperativos.

“Estamos viendo un progreso continuo en la recuperación en las regiones afectadas, con mejoras más amplias en Norteamérica, mejoras sostenidas en gran parte de Europa y señales alentadoras de recuperación en Asia Pacífico”, ha compartido la compañía en la cuenta de Microsoft 365 Status.

La compañía todavía trabaja en estabilizar la infraestructura que ha logrado recuperar después de que este jueves por la tarde detectaran problemas en el acceso o en el uso de Microsoft Teams, que acabaron extendiéndose a los buzones de Exchange Online, lo que terminó por afectar a los servicios de Microsoft 365, así como a Copilot, SharePoint y Defender XDR.

Aun así, la compañía ha advertido de que “algunos usuarios aún pueden experimentar problemas intermitentes de acceso o retrasos en la entrega de correos electrónicos mientras continúa la mitigación en la infraestructura afectada restante”.

La caída masiva de los servicios de Microsoft, con una duración superior a las 20 horas, ha afectado también a dos de los principales ‘chatbots’, Claude y ChatGPT, al impactar en los conectores que permiten integrarlos en los servicios de Microsoft, sin que ello repercutiera en su uso independiente.

Según la BBC, Microsoft ha informado de que la causa se debe a una “carga elevada” en su infraestructura. Bloomberg ha explicado que un proceso central de los servidores central de los servidores afectados se satura, lo que provoca que dejen de responder y se pierda capacidad.

En cualquier caso, un ejecutivo de Microsoft, Charles Lamanna, ha declarado que no es un incidente que tenga que ver con ciberseguridad, y no hay constancia de actividad maliciosa.