Microsoft elimina la opción de activar Windows por teléfono

Microsoft ha confirmado lo que varios usuarios notaron en diciembre: ya no es posible activar Windows por teléfono, pasando esta opción al formato ‘online’ a través del nuevo portal de activación de productos.

La compañía ha explicado que está actualizando el modelo de activación de las licencias permanentes para hacerlo más seguro y fiable y prevenir posibles fraudes, como recoge en un comunicado publicado en su blog.

Esto significa que ha eliminado el proceso de activación automatizado con el teléfono para introducir un nuevo portal de activación, al tiempo que ofrece capacidades sin conexión a internet. El portal de activación de productos es compatible con dispositivos conectados y no conectados. “Esta evolución garantiza que la activación siga siendo sencilla, flexible y fiable, al tiempo que ofrece una interfaz moderna y optimizada para todos los usuarios”, señala Microsoft.

En unas declaraciones a The Verge, la gerente de Productos del grupo de socios de Microsoft, Katharine Holdsworth, ha matizado que no se requiere una conexión a internet en el ordenador donde se activará la licencia del producto, pero para acceder al portal ‘online’ sí que se necesita otro dispositivo con conexión, como un móvil, una tableta u otro ordenador. Por lo tanto, aún se puede activar Windows sin conectar el PC principal, pero sí que se requiere otro para acceder al portal ‘online’. Microsoft ha publicado una guía en su blog sobre el portal de activación de productos.