Microsoft lanza Windows 11 26H2, una actualización ligera que incorpora nuevas funciones de IA y seguridad

Microsoft ha lanzado su nueva versión para Windows 11 26H2, que llega como una actualización ligera con novedades y funciones mejoradas en inteligencia artificial (IA), personalización, búsqueda, gestión de archivos y seguridad.

La compañía ha puesto a disposición de los usuarios esta nueva versión de su sistema operativo como un paquete de habilitación, con lo que permite que los usuarios la descarguen e instalen de forma rápida en sus equipos con un solo reinicio.

Esto se debe a que es una actualización ligera que “activa nuevas funciones ya incluidas en el sistema operativo mediante actualizaciones de servicio mensuales anteriores”, como ha explicado Microsoft en un comunicado en su blog.

Así, Windows 11 26H2 ofrece las últimas innovaciones de Windows en calidad, fiabilidad y seguridad, con una experiencia de actualización optimizada, diseñada para minimizar las interrupciones y ayudar a los usuarios a mantenerse “seguros, productivos y actualizados”.

Entre las novedades que ofrece, Microsoft ha subrayado el agente de Configuración, que permite ajustar opciones del sistema mediante IA y comandos de lenguaje natural.

Siguiendo esta línea, la barra de tareas integra nuevas experiencias que facilitan el acceso a las herramientas con IA y el seguimiento del progreso en distintas tareas.