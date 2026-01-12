Microsoft permitirá a los administradores de TI desinstalar Copilot de los ordenadores

Microsoft permitirá a los administradores de TI desinstalar el asistente de inteligencia artificial Copilot de los ordenadores que gestionen que funcionen con Windows 11.

La compañía tecnológica prepara una nueva política que ha anunciado dentro de la compilación 26220.7535 (KB5072046), actualmente en vista previa en el programa Windows Insider, como informa en su blog.

Identificada como ‘RemoveMicrosoftCopilotApp’, los administradores podrán desinstalar Copilot de un equipo que esté bajo su gestión, aunque Microsoft establece tres requisitos para poder aplicar la nueva política.

Así, exige que el ordenador tenga instalados tanto Microsoft 365 Copilot como Microsoft Copilot, y que la aplicación de Copilot no la haya instalado el usuario de ese equipo. También matiza que se podrá desinstalar siempre que la ‘app’ de Copilot no se haya lanzado en los últimos 28 días.

“Si esta política está habilitada, la aplicación Microsoft Copilot se desinstalará una sola vez”, aunque los usuarios mantienen la capacidad de reinstalarla de nuevo.

Esta novedad se está preparando para las versiones Enterprise, Pro y EDU de Windows 11.