Microsoft permitirá elegir el día en que se quieren instalar las actualizaciones de Windows 11

Microsoft permitirá retrasar la actualización de Windows 11 y elegir el día en que se quiera instalar, evitando que el sistema automático de la compañía decida hacerlo en el peor momento para el usuario.La instalación de las actualizaciones de Windows 11 llega de manera automática, con un aviso que deja poco margen de actuación al usuario, aunque tiene la opción de pausar temporalmente las actualizaciones desde el panel de Windows Update, por una, dos, tres o cuatro semanas.Microsoft ya está trabajando para mejorar este aspecto del sistema operativo. Según ha compartido PhantomOfEarth, participante en el programa Windows Insider, la opción de pausar cambiará los números de semanas por un calendario para establecer una fecha concreta.Lo que permitirá esta novedad será pausar las actualizaciones hasta la fecha seleccionada, sin tener que reanudarlas manualmente cuando llegue el momento, como explica en una publicación compartida en X.Esta novedad está todavía en desarrollo y por ello no permite todavía establecer el periodo máximo de tiempo que permitirá posponer las actualizaciones del sistema operativo.