Microsoft prepara la integración del asistente Gaming Copilot en las consolas de Xbox

Microsoft está preparando la expansión del asistente de inteligencia artificial (IA) Gaming Copilot a las consolas de generación actual de Xbox a finales de 2026.

Gaming Copilot es un asistente que aconseja y guía a los jugadores durante las partidas en tiempo real a través de su modo de voz, pero también para mantener una conversación de mayor duración durante el juego gracias a su modo mini. Por ejemplo, un jugador puede preguntar qué materiales necesita para ‘craftear’ una espada de diamante en Minecraf sin necesidad de interrumpir la partida.

La compañía presentó ‘Copilot for Gaming’ en marzo de 2025 como un “compañero de juego personalizado” y comenzó a integrar la fase beta de Gaming Copilot el pasado mes de septiembre para para los jugadores de Xbox en PC y posteriormente para la aplicación móvil de Xbox en Android e iOS.

No obstante, los planes de Microsoft pasan por continuar la expansión de este asistente a las consolas de Xbox en 2026. “A finales de este año lanzaremos Gaming Copilot para las consolas de la generación actual y seguiremos incorporándolo a más servicios que utilicen los jugadores”, ha revelado la directora de Producto del grupo de socios de IA para juegos de Xbox, Sonali Yadav, durante un evento en la Game Developers Conference (GDC) 2026, al que asistió el portal GamesRadar+.

Sin embargo, Yadav no ha concretado a qué modelos de consolas llegará Gaming Copilot, pero al hablar de “generación actual” se da por hecho que se refiere a las series X y S de Xbox. Microsoft ya está trabajando en su nueva generación de consolas, Project Helix, que comenzará a llegar a los desarrolladores en 2027.