Microsoft valora la exclusividad de títulos como The Elder Scrolls, Fallout o Minecraft para Xbox

Microsoft está valorando hacer de sus títulos reconocidos como The Elder Scrolls, Fallout o Minecraft juegos exclusivos para sus consolas Xbox, considerando incluso limitar su catálogo entero de futuros juegos a su ecosistema, de cara a impulsar que los jugadores escojan las plataformas de Xbox en lugar de otros servicios.Actualmente, Microsoft dispone de una estrategia multiplataforma en la que distribuye sus títulos de forma compatible para otras consolas, como PlayStation o Nintendo, de manera que amplía el alcance de sus juegos a un público más amplio, independientemente de la plataforma que utilicen los jugadores.Aunque esto permite que más personas jueguen a sus títulos, esta estrategia ha hecho que Xbox también enfrente dificultades, como la disminución de su base de jugadores. Esto se debe a que, al llevar sus juegos a otras consolas, la compañía dejó de atraer a nuevos compradores para sus consolas. Además, influyen otras cuestiones como que, por vender sus juegos en PlayStation Store, Xbox tiene que pagar una comisión del 30 por ciento a la plataforma de Sony.En este marco, la compañía pretende mejorar su base de jugadores y busca formas de volver a atraer a los usuarios a su ecosistema de consolas. Incluso, valorando hacer exclusivos para consolas Xbox las futuras entregas de algunos de sus títulos reconocidos como The Elder Scrolls, Fallout o, incluso, Minecraft.Así lo ha compartido Windows Central, tras tener acceso a una nueva encuesta de Xbox Research que se está llevando a cabo con un grupo de jugadores que cuentan con varias consolas. En ella, se les pregunta si pasarían a utilizar la consola de Xbox en caso de que ciertos títulos fueran exclusivos de este ecosistema.Concretamente, la encuesta sondea sobre la exclusividad de títulos reconocidos como Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, PHYSINT (el juego en el que trabaja Hideo Kojima), Diablo y Minecraft, siendo este último un título ampliamente extendido para usuarios de PlayStation y de Nintendo.Sin embargo, cabe matizar que no hace referencia a eliminar estos juegos de las plataformas donde ya están disponibles actualmente, sino de dejar de lanzar contenido nuevo y limitar su disponibilidad de nuevas compras al ecosistema de Xbox. Es decir, los usuarios que ya disponen de estos juegos en su consola PlayStation o Nintendo, podrían continuar jugando, pero no disponer de nuevo contenido.El medio citado ha subrayado que en una pregunta de la encuesta Xbox va más allá y pregunta a los usuarios sobre cómo cambiarían sus hábitos de juego si todos los títulos de Xbox fueran completamente exclusivos para sus consolas, a excepción de la saga Call of Duty, debido a sus acuerdos tras la adquisición de la desarrolladora Activision Blizzard.No obstante, Xbox detalla que se trata de situaciones hipotéticas y ofrece varias opciones de respuesta a sus preguntas, entre ellas, si optarían por cambiar a una consola Xbox que ya poseen, comprarían una consola Xbox nueva, se pasarían a PC o prescindirían de los juegos por completo.La compañía también detalla en la encuesta que todas las preguntas están relacionadas con la disposición de juegos en consolas, por lo que no supondrían ningún cambio para los juegos en PC.Con todo, cabe destacar que solo se trata de una encuesta, por lo que se desconocen los planes oficiales de la firma de juegos Microsoft.