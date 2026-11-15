Muse de Meta ya puede realizar llamadas telefónicas en nombre del usuario

Meta ha actualizado su agente de Inteligencia Artificial (IA), Muse, con la capacidad de realizar llamadas telefónicas en nombre del usuario a través de la suscripción de pago del asistente totalmente automatizado de la tecnológica.

Meta ha invitado a dejar que Muse “se encargue de los tiempos de espera” mientras el usuario recupera algo de tiempo libre, con motivo de la presentación de las llamadas salientes, la nueva función que ya está disponible para los suscriptores de pago en Estados Unidos.

“Deja que muse se encargue de todas esas llamadas que no quieres hacer. ¿El seguro? ¿DMV? ¿una reserva de cena? ya no es tu problema”, ha señalado el director de IA de Meta, Alexandr Wang, en una publicación hecha en su cuenta de X.

Algunos usuarios han compartido la experiencia de llamada saliente de Muse, como el creador de Moltbook y empleado de Meta, Matt Schlicht, que compartió la recreación de una llamada a un concesionario de Volvo. En ella, el agente no se identificó explícitamente como una IA, aunque sí indicó que llamaba en nombre del usuario y que pasaba a transcribir la llamada, lo que, según recoge Engadget, puede provocar que en ciertas llamadas, cuando el receptor descubra que está interactuando con una IA, cuelgue.

Meta no es la primera que introduce este tipo de experiencia; Google lleva varios años ofreciendo una similar con ‘Llama por mí’ de los móviles Pixel, aunque Muse se centra directamente en el uso de un agente de IA totalmente autónomo.

Esta nueva actualización para los suscriptores llega una semana después del lanzamiento del modo de voz de Muse para interactuar con el agente, o que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunciase en la conferencia de analistas del tercer trimestre que Muse estaba entrando en una nueva fase al sobrepasar la cifra de 10 millones de usuarios.