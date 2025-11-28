Nothing prepara la llegada de su próximo celular inspirado en el mundo ‘gaming’

Nothing ha anunciado llegada de su nuevo ‘smartphone’ Community Edition que se dará a conocer próximamente y, en esta ocasión, estará inspirado en el mundo ‘gaming’, con las consolas Game Boy y PlayStation como base y un diseño transparente.

‘The Community Edition’ es una iniciativa de la tecnológica para presentar un dispositivo de cocreación, en el que participan seguidores de la marca que trabajan junto al equipo de Nothing para diseñar desde el ‘hardware’ hasta los fondos de pantalla de un ‘smartphone’, pasando por el ‘packaging’ y el marketing.

Bajo este proyecto, la compañía ya lanzó el pasado año la versión Community Edition de su ‘smartphone’ Phone (2a) Plus, que incluye elementos que brillan en la oscuridad y del que se pusieron únicamente mil unidades a la venta.

Ahora, Nothing ha anunciado que su próximo ‘smartphone’ Community Edition 2025 llegará pronto, un nuevo modelo que estará inspirado en el sector ‘gaming’, con referencias como la consola Game Boy de Nintendo y la PlayStation original de Sony.

Así lo ha detallado la compañía en una publicación en Instagram, donde ha compartido un vídeo explicativo sobre el nuevo ‘smartphone’, en el que aparece el ganador en la categoría de Marketing del proyecto de este año, Sushruta Sarkar.

En el vídeo, Sarkar muestra pruebas de diseño del dispositivo, donde aparecen una consola Game Boy transparente, además de la tarjeta de memoria de una PlayStation 1, también con un diseño de plástico transparente, lo que puede indicar qué estilo ofrecerá el ‘smartphone’.

Igualmente, la compañía también lo ha compartido en una publicación en la red social X, donde deja ver un vídeo en el que aparece el conjunto de lentes del Nothing Phone (3a), por lo que se espera que sea ese el modelo escogido para la Community Edition de este año.

Además, también aparecen los números ‘0912’, lo que se prevé que sea la fecha de presentación de este nuevo ‘smartphone’, que tendría lugar el próximo martes 9 de diciembre, aunque Nothing no ha confirmado cuándo se mostrará a los usuarios.