One UI 8 empezará su despliegue en septiembre con la serie Galaxy S25

Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 son los primeros dispositivos en llegar al mercado con Android 16 de fábrica, un hito que Samsung relaciona con la estrecha colaboración que han mantenido con Google y que permitirá llevar este sistema operativo con One UI 8 a otros dispositivos de la marca a partir de septiembre.One UI 8 ofrece una experiencia de usuario 'más refinada', adaptada también a los dispositivos plegables y pantallas más grandes, y que da acceso a funciones de inteligencia artificial tanto a través de funciones propias, como Now Bar y Now Brief, como de Gemini y Gemini Live. Esto ha sido posible por la estrecha colaboración que mantienen Samsung y Google, que les ha permitido para llevar Android 16 a los nuevos dispositivos de la surcoreana.'Ambas compañías trabajaron juntas desde el principio, definiendo conceptos durante la fase inicial de planificación y colaborando durante todo el proceso para incorporar las últimas funciones a One UI 8', ha explicado Nawoong Han, del área de Experiencia de Usuario y quien gestionó la colaboración con el equipo de Android de Google.Según ha explicado Han, las dos empresas establecieron un equipo común de trabajo que permitió 'intercambiar código las 24 horas y corregir errores sobre la marcha'. Ello es lo que permitió que Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 fuesen los primeros dispositivos móviles en llegar con Android 16 de fábrica. One UI 8 empezará el despliegue a otros dispositivos Galaxy en septiembre, comenzando por la serie Galaxy S25, como ha informado Samsung en su blog de noticias.