One UI 8 empezará su despliegue en septiembre con la serie Galaxy S25

Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 son los primeros dispositivos en llegar al mercado con Android 16 de fábrica, un hito que Samsung relaciona con la estrecha colaboración que han mantenido con Google y que permitirá llevar este sistema operativo con One UI 8 a otros dispositivos de la marca a partir de septiembre.

One UI 8 ofrece una experiencia de usuario “más refinada”, adaptada también a los dispositivos plegables y pantallas más grandes, y que da acceso a funciones de inteligencia artificial tanto a través de funciones propias, como Now Bar y Now Brief, como de Gemini y Gemini Live.

Esto ha sido posible por la estrecha colaboración que mantienen Samsung y Google, que les ha permitido para llevar Android 16 a los nuevos dispositivos de la surcoreana.

“Ambas compañías trabajaron juntas desde el principio, definiendo conceptos durante la fase inicial de planificación y colaborando durante todo el proceso para incorporar las últimas funciones a One UI 8”, ha explicado Nawoong Han, del área de Experiencia de Usuario y quien gestionó la colaboración con el equipo de Android de Google.

Según ha explicado Han, las dos empresas establecieron un equipo común de trabajo que permitió “intercambiar código las 24 horas y corregir errores sobre la marcha”. Ello es lo que permitió que Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 fuesen los primeros dispositivos móviles en llegar con Android 16 de fábrica.

One UI 8 empezará el despliegue a otros dispositivos Galaxy en septiembre, comenzando por la serie Galaxy S25, como ha informado Samsung en su blog de noticias.