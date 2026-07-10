OpenAI lanza ChatGPT Work, el asistente que automatiza tareas de trabajo y crea desde presentaciones a aplicaciones web

OpenAI ha lanzado su nuevo servicio ChatGPT Work que, impulsado por las capacidades de GPT-5.6, puede programar, acceder a las herramientas y al flujo de trabajo de los usuarios, así como navegar en la web, para transformar notas o borradores en trabajos terminados de forma autónoma, ya sea creando hojas de cálculo, presentaciones o aplicaciones web.

La compañía liderada por Sam Altman pretende ofrecer una opción con la que facilitar el trabajo diario de los usuarios, mediante un asistente que puede llevar a cabo cualquier tarea de productividad por sí mismo, recopilando la información necesaria del entorno de trabajo y automatizando tareas.

Se trata de la nueva herramienta ChatGPT Work, que mezcla las capacidades del asistente de programación Codex para manejar el ordenador y las aplicaciones, con su nueva familia de modelos recién lanzados GPT 5.6 (Sol, Tierra y Luna).

Con ello, como ha explicado la compañía en un comunicado en su web, ChatGPT Work reúne el contexto de información de trabajo del usuario, planifica el enfoque deseado en base a la tarea solicitada y actúa directamente con las herramientas de trabajo, incluyendo desde archivos hasta aplicaciones de escritorio, para crear documentos redactados, hojas de cálculo completas o presentaciones.

Por tanto, el asistente para trabajo podrá realizar tareas directamente en las aplicaciones, con más de 1.400 complementos disponibles, y acceder al navegador web y a los flujos de trabajo habituales del usuario, todo ello de forma autónoma ofreciendo como resultado documentos listos para utilizar.

Igualmente, ChatGPT Work también puede hacer que el trabajo sea interactivo y se mantenga actualizado con la función ‘Sites’, que permite “convertir ideas, planes y datos en sitios web y aplicaciones web interactivos” para, por ejemplo, compartirlos con el equipo de trabajo.

Esta opción es útil a la hora de crea paneles, herramientas de seguimiento de proyectos, calendarios de lanzamiento, prototipos o informes, y mantenerlos actualizados a medida que cambia la información.

Además, la compañía también ha detallado que los usuarios podrán iniciar una tarea desde ChatGPT Work en su ‘smartphone’ y continuar trabajando en la misma tarea más tarde desde el ordenador, ya sea en la versión web o en la aplicación de escritorio, dado que se realizará de forma remota.

A pesar de llevar a cabo todas estas tareas de forma autónoma, ChatGPT Work permite los usuarios tengan el control en todo momento, creando tareas puntuales y supervisando las actualizaciones de sus acciones. Igualmente, antes de comenzar el trabajo, los usuarios pueden revisar el enfoque del asistente creando un plan paso a paso.

Con todo, ChatGPT Work ya está disponible para todos los usuarios en la versión de escritorio para macOS. También llegará de forma progresiva para la versión de escritorio de Windows, así como para los usuarios suscritos a los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu en la web y en dispositivos móviles.

Se ha de tener en cuenta que esta nueva herramienta está disponible en desde la aplicación rediseñada de ChatGPT donde, además del ‘chatbot’ habitual, también se puede encontrar el agente de codificación Codex y, ahora, ChatGPT Work.

Además, dado que el rediseño también agrega un navegador integrado en la ‘app’ de escritorio, la compañía ha decidido que descontinuará su navegador web Atlas a partir del 9 de agosto, como ha trasladado el desarrollador de OpenAI, James Sun, en una publicación en X.

Atlas ha enseñado “cómo los agentes pueden ayudar a hacer que navegar y trabajar en la web abierta sea mejor, y estamos aplicando estos aprendizajes a estos nuevos productos”, ha apostillado Sun.