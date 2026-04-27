OpenAI trabaja en un smartphone propio impulsado por un agente de IA, según el analista Ming-Chi Kuo

OpenAI trabaja en un ‘smartphone’ propio en el que la inteligencia artificial tendrá un papel central para gestionar la vida de los usuarios, para lo que ya trabaja con proveedores importantes de la industria tanto de procesadores como de ‘software’.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, lleva tiempo augurando la llegada de los dispositivos inteligentes personales que sustituirán a los ‘smartphones’, que permitirán un uso más natural mediante conversación, y que abarcarán todos los aspectos de la vida de las personas con una gran comprensión del contexto.

Mientras este dispositivo llega, la compañía tecnológica tiene entre sus planes desarrollar su propio ‘smartphone’, porque seguirán siendo los dispositivos de consumo más utilizados en los próximos años, como apunta el analista Ming-Chi Kuo en un artículo compartido en X.

OpenAI pretende darle una vuelta al concepto de ‘smartphone’, que hará gala de una fuerte integración de la inteligencia artificial, en línea con el dispositivo personal que augura su director ejecutivo, gracias al control total del diseño, desde el ‘hardware’ hasta el ‘software’.

Para ello, la compañía tecnológica ha iniciado una colaboración con importantes proveedores de la industria, como son MediaTek y Qualcomm para el desarrollo de los procesadores y Luxshare para la fabricación, según detalla el analista. Se espera que la producción en masa comience en 2028.

Este ‘smartphone’ ofrecerá una experiencia distinta a la que actualmente ofrecen los teléfonos móviles, ya que no dependerá de aplicaciones y en su lugar integrará un agente de inteligencia artificial, que se ejecutará tanto en el dispositivo como en la nube, en función de las necesidades de la tarea solicitada.