Panamá celebra el primer foro de gobernanza de internet juvenil

Este 25 de junio se celebró en Panampa el Primer Foro de Gobernanza de Internet, Youth IGF 2024, en el edificio de Posgrado, de la Universidad Santa María la Antigua (USMA).

Abdías Zambrano, coordinador del foro, señaló que este evento reunió a alrededor de 200 jóvenes menores de 35 años en el auditorio Benjamín Ayechu de la USMA y 150 conectados de manera virtual, en las sedes regionales de la Universidad de Panamá y de la USMA.

“El objetivo de esta convocatoria es fomentar la participación de jóvenes panameños en temas de gobernanza de internet, reuniendo delegaciones de todas las provincias y comarcas del país para iniciar una conversación con un enfoque nacional sobre la participación de la juventud panameña en la toma de decisiones del mundo digital”, sostuvo Zambrano.

En este foro se analizaron temas como datos personales, ciudadanía y democracia digital, ciberseguridad, violencia de género digital, realidad virtual, retos y oportunidades, innovaciones en el internet, regulaciones vigentes, entre otros temas.

Explicó Zambrano que 15 jóvenes, de 18 a 26 años, uno de cada provincia y comarca del país fue becado por el evento para acudir con todos los gastos pagos. Los 15 jóvenes escogidos cursarán un programa de 4 semanas (una clase virtual por semana) y dos clases presenciales (sobre gobernanza de internet y recibirán asesoría generalizada para enviar aplicaciones de beca a eventos de Internet fuera de Panamá.

El comité organizador de este foro estuvo integrada por el Capítulo de Panamá de la Sociedad Internet (ISOC Panamá), Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Organización Conectando Necesidades y Soluciones – CONEYSO, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá, la Universidad Santa María La Antigua, Women in Engineering del Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE Capítulo Panamá), la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá, entre otras organizaciones.