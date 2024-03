Phil Spencer habla sobre lo que sería una Xbox portátil

Phil Spencer, el responsable de Microsoft Gaming, ha probado las distintas consolas portátiles que marcas como Lenovo, Asus o Valve han lanzado al mercado, pero jugando en ellas no acaba de sentir que sean una Xbox.

Así lo ha compartido con Polygon en una entrevista concedida en el marco de Game Developers Conference, en la que habla sobre lo que hecha en falta en una consola portátil y los trabajos sobre el futuro de Xbox.

Spencer asegura que llevó a esta feria la consola Lenovo Legion Go, que funciona con Windows 11 y permite llevar los juegos para PC a un formato móvil y portátil. Ya en el viaje en avión realizó una lista de “todo lo que hace que no parezca una Xbox” que, asegura, no tiene nada que ver con la marca.

“¿Están todos mis juegos ahí? ¿Todos mis juegos aparecen con los [archivos] guardados que quiero? Les diré un [juego] que no funciona en este momento (me está volviendo loco) es Fallout 76 . No tiene guardado cruzado”, ha señalado a Polygon.

Lo que quiere, explica el directivo, es llevar la experiencia que ofrece la ‘app’ de Xbox, de juego pero también la social, “a pantalla completa, pero en modo compacto”.

También ha compartido en el equipo de desarrollo de Hardware de Xbox trabaja en el futuro de la consola, lo que ayudará a atraer a más jugadores, y que ha considerado “diferentes factores de forma de hardware”.

Sin confirmar si la compañía está desarrollando realmente un dispositivo portátil de Xbox, Spencer explica que a nivel de hardware, es consciente de que los jugadores pueden preferir otras marcas, por lo que otro enfoque sería ofrecer una experiencia mejorada en la ‘app’ de Xbox, que ofrezca una experiencia de juego portátil en equipos que actualmente usan Windows, como los de Lenovo, Asus o Valve.