Photoshop Elements 2026 usa la IA generativa para crear imágenes y restaurar fotos dañadas

Adobe ha presentado Photoshop Elements 2026, que incorpora inteligencia artificial (IA) generativa crear imágenes y restaurar fotografías dañas, y ha incorporado nuevas herramientas de edición de vídeo 360 y realidad virtual en Premiere Elements 2026.

El ‘software’ de edición de fotos de Adobe incorpora la IA generativa para facilitar la creación de imágenes, la incorporación o eliminación de elementos en ellas, así como la restauración de fotografías dañadas por el tiempo.

Photoshop Elements 2026 también ofrece acceso a plantillas gratuitas de Adobe Express, que permiten insertar fotografías en los miles de diseños pensados para todo tipo de contenidos, desde publicaciones en redes sociales y vídeos hasta tarjetas, álbumes de fotos y mucho más.

Junto a estas novedades, Adobe también ha incorporado mejoras en la adición con nuevos controles y barras de herramientas contextuales, y la posibilidad de importar fotografías del móvil con un código QR, como informa en una nota de prensa.

En lo que respecta a Premiere Elements 2026, la compañía ofrece narración inmersiva con nuevas herramientas de edición de vídeo 360 y realidad virtual, que aplican efectos, transiciones, texto y gráficos que envuelven la escena y ajustan el ángulo de visión para guiar la atención del público.

Ofrece, asimismo, acceso directo al contenido gratuito de Adobe Stock, donde se encuentran fotos, vídeos, clips de audio y efectos de sonido de alta calidad, y a plantillas de de estilo de texto y de títulos en movimiento. Y los nuevos controles de recorte de vídeo ayudan a ajustar el encuadre con solo arrastrar.