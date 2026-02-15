Pinterest asegura que es "uno de los mayores destinos de búsqueda del mundo", con mejores cifras que ChatGPT

Pinterest ha sacado pecho con los resultados de las búsquedas internas hechas en su red social en 2025, que asegura que son superiores a las que ha registrado ChatGPT en el mismo año.

Pinterest ha registrado unos ingresos de 4.200 millones de dólares en 2025, un aumento internaual del 16 por ciento, y ha alcanzado los 619 millones de usuarios mensuales activos a nivel global, lo que representa un crecimiento del 12 por ciento.

La tendencia al alza se ha replicado en las distintas regiones en las que está presente. En Europa los usuarios han crecido un 9 por ciento (158 millones), mientras que en Estados Unidos y Canadá la subida ha sido del 4 por ciento (105 millones). En el resto del mundo, se cifra en un 16 por ciento.

Estos datos se recogen en la presentación de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 de Pinterest, en la que el director ejecutivo, Bill Ready, ha destacado no solo este crecimiento en usuarios sino también su compromiso con la red social.

"Los usuarios están en su punto más alto de todos los tiempos y el compromiso general continúa creciendo, con más de 80.000 millones de búsquedas mensuales en nuestra plataforma a medida que continuamos ofreciendo una fuerte innovación en la búsqueda visual usando IA", ha dicho.