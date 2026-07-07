Proton impulsa el asistente Lumo 2.0 al usar el modelo abierto Qwen para competir directamente contra ChatGPT y Claude

Lumo 2.0, la nueva actualización del asistente de inteligencia artificia (IA)l de Proton que introduce nuevas capaciadades, ahora utiliza el modelo de lenguaje abierto Qwen, de la tecnológica china Alibaba.

La comunidad de usuarios de Reddit ha detectado el cambio en el modelo de IA al advertir la actualización de la página de soporte de privacidad de Lumo. En ella se detallan los grandes modelos de lenguaje (LLM) de código abierto que potencian Lumo, y que las versiones actuales que usa Lumo 2.0 son Qwen 3.5 --el LLM de Alibaba--, GLM 5.2, Image-Turbo y FireRed-Image-Edit-1.1.

Hace una semana, Proton anunció Lumo 2.0, el cual trae consigo modelos avanzados, modo de pensamiento, capacidad multimodal, análisis de imágenes, un nuevo aspecto, nuevas funciones de memoria y una mejor búsqueda web. Sin embargo, el mayor beneficio está en su rendimiento, ya que si Lumo 2.0 Lite se ha vuelto un 127 por ciento más potente, Lumo 2.0 Max lo hace en un 240 por ciento en el Artificial Analysis Intelligence Index.

De hecho, según pruebas internas de la propia compañía, su fudnador y consejero delegado, Andy Yen, sostiene que “los usuarios ya no pueden percibir una diferencia cualitativa entre Lumo 2.0 Max y los últimos modelos de OpenAI y Anthropic”, según el medio especializado Cybernews.

No obstante, en el anuncio, Proton no citó en ningún momento el paso a Qwen 3.5 y el abandono de Mistral, el orgullo de la IA europea según señala el centro de estudios europeo (CEPS), un modelo que Proton prácticamente ha utilizado desde el lanzamiento de Lumo 1.1 en agosto de 2025, tras el debut del asistente de IA en julio de 2025.

El salto en rendimiento y capacidades conlleva un giro geopolítico, ya que Qwen, al haber sido desarrollado por Alibaba en China, viene preentrenado con unos filtros de alineación que condicionan ciertas respuestas con sesgos políticos. Según un estudio reciente del centro CEIAS, Qwen es uno de los modelos chinos con menor sesgo político detectado, muy por debajo de Kimi o DeepSeek.

Por lo que respecta al rendimiento, los modelos Qwen han superado a Mistral en prácticamente todos los ‘benchmarks’ de pesos abiertos. Esto, para el usuario de Lumo, se traduce en multimodalidad real, razonamiento avanzado y una mayor ventana de contexto (con la función Memoria).

Otro aspecto es que que los datos no viajan a China, ya que Proton ha descargado los pesos abiertos de Qwen y los ha instalado en su propia infraestructura de servidores europea. Es decir, que el procesamiento sigue estando protegido por la política de Proton y lo datos no se almacenan en plataformas de terceros.

Con este nuevo movimiento, Lumo sigue siendo el asistente de IA de Proton que se caracteriza por su cifrado de acceso cero (zero-access encryption), su política de no registros (no guarda ni comparte los chats con terceros), la ausencia de entrenamiento con los datos de los usuarios (a diferencia de otros chatbots con IA) y una infraestructura cien por cien europea. Pero ahora aprovecha la potencia que ofrecen los modelos Qwen.