PS VR2 no cumple con las expectativas de ventas de Sony

El casco de realidad virtual de segunda generación de PlayStation (PS VR2) no está cumpliendo con las expectativas de Sony en su primer mes desde el lanzamiento, cuyas ventas estarían por debajo de las 300.000 unidades.

Sony puso a la venta el nuevo casco RV el 22 de febrero, acompañado de un catálogo de más de 40 juegos entre los que se incluyen Horizon: Call of the Mountain, No Man’s Sky y Resident Evil Village. Su gran apuesta son las características avanzadas que lo actualizan respecto de su predecesor y que lo sitúan como una de las puertas de entrada al metaverso.

En concreto, PS VR2 permite interactuar de forma más inmersiva con la consola PS5 -de hecho, la requiere para su uso-, gracias al audio tridimensional, al seguimiento ocular y la respuesta háptica, y reproduce una imagen 4K más realista y fluida.

PS VR tardó ocho meses en alcanzar el millón de unidades. Desde su lanzamiento en 2016, esta primera generación ha vendido unos cinco millones de visores. Sony es más ambiciosa con la nueva propuesta, ya que esperaba tener listos dos millones de unidades entre septiembre de 2022 y marzo de este año.

Sin embargo, en su primer mes en el mercado, PS VR2 apenas ha vendido 270.000 unidades, según informan desde Bloomberg, que cita estimaciones de la firma de análisis IDC.

PS VR2 tiene un precio de 599,99 euros, al que hay que sumarle otros 500 euros de la videoconsola PS5 (el precio varía en función del modelo y de distintas ofertas) y el de los juegos.

Su principal competidor, Quest 2 de Meta (matriz de Fcebook), cuesta unos 450 euros, cuenta con un amplio catálogo de juegos y aplicaciones virtuales y no requiere de otro ‘hardware’ para funcionar. Esta compañía ha vendido cerca de 20 millones de unidades de todos sus cascos (Quest, Quest 2 y Quest Pro), según un informe reciente recogido por The Verge.