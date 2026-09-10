¿Qué son las "notas de la comunidad" que Meta quiere implantar en América Latina?

El grupo Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) anunció el miércoles que comenzará a probar las llamadas "notas de la comunidad" en 16 países de América Latina, un sistema que ya se ha implantado en Estados Unidos para sustituir su programa de verificación de datos.

Una paso más para dejar atrás la verificación de datos realizada por medios de comunicación asociados y sustituirla por un sistema de moderación basado en los usuarios.

- ¿Cómo funcionan las notas de contexto? -

Las notas de contexto son una herramienta de moderación colectiva de contenidos. Aparecen debajo de determinadas publicaciones potencialmente engañosas.

Twitter puso en marcha estas notas en 2021 y posteriormente las generalizó en la red social, adquirida en 2022 por Elon Musk y ahora llamada X.

En enero de 2025, Meta anunció que pondría fin en Estados Unidos a su programa de verificación de datos, pocos días antes de la investidura de Donald Trump, y que lo sustituiría por estas notas.

Las escriben usuarios voluntarios, que deben inscribirse previamente, con el objetivo de "informar mejor en caso de que una publicación sea potencialmente engañosa o poco clara", según afirma Meta en su página web.

Una "nota de la comunidad" puede aparecer en una publicación "si un número suficiente de colaboradores la considera útil". Así, "cualquiera puede solicitar una nota de la comunidad sobre una publicación que vea en Facebook, Instagram o Threads y que pueda beneficiarse de un mayor contexto".

Por ahora, estas notas solo pueden aparecer en contenidos consultables en línea en Estados Unidos.

Para convertirse en colaborador, hay que tener al menos 18 años, una cuenta de Facebook, Instagram o Threads de al menos seis meses de antigüedad y una cuenta que no haya infringido las normas de Meta de forma reiterada.

- ¿Cuáles son los riesgos? -

Facebook cuenta con un programa de verificación de datos en más de 26 idiomas, que remunera a más de 80 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos la AFP, para utilizar sus "verificaciones de datos" en su plataforma, WhatsApp e Instagram.

Con las notas, "el problema es hacer que la verificación dependa de la multitud", según Christine Balagué, fundadora de la red de investigación "Good in Tech", que trabaja sobre la desinformación.

"La multitud puede decir algo acertado, pero también puede haber personas malintencionadas que estén ahí para difundir y propagar desinformación", señala.

El Consejo de Supervisión creado por Meta, matriz de Facebook, para examinar sus decisiones de moderación, advirtió en marzo que si este sistema se implantara a escala mundial "podría (...) plantear riesgos considerables para los derechos humanos y causar daños concretos".

Esto resulta especialmente preocupante en "regímenes represivos en materia de derechos humanos, en particular en el contexto de elecciones y situaciones de crisis y conflicto", añadió.

- ¿Son eficaces las notas contra la desinformación? -

Estas notas, creadas y aprobadas por simples usuarios de las redes sociales, suelen apoyarse en el periodismo independiente para fundamentar sus afirmaciones.

Pero esto resulta difícil, incluso imposible, en regímenes represivos, señaló el Consejo de Supervisión creado por Meta.

En algunas regiones del mundo, "actores malintencionados han demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para coordinar un gran número de cuentas con el fin de difundir información engañosa" y podrían tratar de manipular las "notas de la comunidad" de Meta, señaló el Consejo.

"Este riesgo aumentará a medida que la inteligencia artificial facilite la creación y el funcionamiento a gran escala de estas redes", advirtió.

El hecho de que las plataformas digitales reduzcan sus esfuerzos para combatir la desinformación supone un riesgo adicional para la integridad de los procesos democráticos y la confianza de la ciudadanía, advirtió en marzo la Red Europea de Estándares de Verificación de Datos (EFCSN), de la que AFP es miembro.