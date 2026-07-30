Regulador australiano dice que Telegram violó la ley de seguridad en internet

El organismo australiano de seguridad cibernética acusó este jueves ante la justicia a Telegram, al alegar que la plataforma de mensajería incumplió en su obligación de eliminar contenidos relacionados con el terrorismo.

Bajo la ley australiana de seguridad en internet, Telegram se expone a una multa máxima de hasta 54,6 millones de dólares australianos (38 millones de dólares estadounidenses).

La comisaria australiana de seguridad cibernética, Julie Inman Grant, afirmó el jueves que Telegram no removió el material a favor del terrorismo, incluyendo videos de ejecuciones terroristas y tiroteos masivos, entre ellos “algunos de los actos más notorios de violencia extremista en la historia reciente”, pese a haber sido advertido.

“Cuando se alerta a las plataformas sobre contenido terrorista, deben tomar acciones”, declaró en conferencia de prensa en Sídney.

Agregó que “Australia atraviesa un clima de seguridad reforzada, a raíz de la reciente tragedia de Bondi”, en referencia a un tiroteo antisemita que mató a 15 personas en diciembre pasado en la playa de Bondi, en Sidney.

Telegram, registrado en Emiratos Árabes Unidos (EAU), es una plataforma global visitada por australianos 1,5 millones de veces por mes, según el órgano regulador.

Documentos judiciales presentados por la comisión de seguridad cibernética señalan que los cibernautas del país reportaron 12 instancias de este tipo de contenido entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de 2025.

Diez de esos materiales no habían sido removidos al menos 20 días más tarde, lo cual indica que Telegram había violado las reglas australianas al no investigar las denuncias ni tomar medidas a tiempo, según los documentos.

Pero Telegram rechazó las denuncias.

“Los esfuerzos de Telegram en la lucha contra el terrorismo están bien documentados. Rechazamos estas acusaciones y las disputaremos en corte”, aseguró la empresa en un comunicado.

La denuncia se hizo un día después de que Rusia anunciara que pidió el arresto del fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, por supuesta “complicidad con el terrorismo”.

Durov, quien también tiene pasaporte francés y de EAU, fue acusado por Rusia de permitir el uso de la plataforma para reclutamiento por parte de la seguridad ucraniana.

Durov, de 41 años, fue detenido en 2024 por la policía francesa por cargos de distribuir contenido ilegal, pero fue liberado bajo fianza.

Salió de Francia cuando las autoridades del país le levantaron el impedimento de salida.