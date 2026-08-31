Regulador de EEUU y 22 estados acusan a Amazon de “manipular” subastas publicitarias

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y 22 estados de Estados Unidos demandaron el lunes a Amazon por presuntamente “manipular” las subastas en línea de publicidad digital, lo que habría generado más de 20.000 millones de dólares en sobrecargos para millones de clientes.

Amazon “ha cobrado de más, de manera secreta y sistemática, a sus aproximadamente 1,2 millones de clientes de publicidad, manipulando las ‘subastas’ que utiliza para fijar el precio de los anuncios en su plataforma”, señala la demanda, presentada ante un tribunal federal del estado de Washington.

En una publicación en su blog, Amazon calificó la demanda de “errónea” y “defectuosa”, y afirmó que los reguladores “seleccionaron a conveniencia” documentos internos desactualizados.

La demanda menciona tres productos publicitarios distintos: Sponsored Products, Sponsored Brands y Sponsored Display.

“Es probable que el esquema de Amazon haya obtenido ilegalmente más de 20.000 millones de dólares de sus clientes de publicidad que no estaban al tanto”, señala la demanda basándose en documentos internos.

El escrito acusa que en 2018 “Amazon comenzó a manipular en secreto los resultados de sus subastas para incrementar los precios de sus anuncios” y “no notificó a sus clientes sobre este cambio y tomó medidas deliberadas para ocultarlo”.

Esta es la tercera gran demanda presentada contra Amazon por la FTC. En septiembre de 2025, la empresa aceptó pagar 2.500 millones de dólares para resolver acusaciones de prácticas engañosas para inscribir a usuarios en Amazon Prime y dificultar la cancelación de las suscripciones.