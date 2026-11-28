Remus Stealer se ha convertido en la última amenaza para el servicio Gmail de Google, con su capacidad para acceder a los correos electrónicos incluso si la víctima cambia la contraseña de su cuenta, con la ayuda de una extensión maliciosa para Chrome.

Los desarrolladores de Remus Stealer promocionaron a principios de noviembre la explotación de una vulnerabilidad de día cero en Gmail --que ellos mismos aseguraban haber descubierto-- con la que su herramienta puede interceptar los códigos de recuperación y verificación de cuentas, sin necesidad de recopilar las ‘cookies’ del navegador.

Los primeros en informar de esta amenaza fueron los investigadores de Hudson Rock, quienes compartieron que Remus Stealer lo que hace en realidad es recuperar los ‘emails’ que llegan a la bandeja de entrada de sus víctimas, con toda la información que contienen, que envían a un servidor externo bajo su control.

Como indicaron en su investigación, lo que agrava esta amenaza es el acceso persistente, que se mantiene incluso si la víctima cambia la contraseña o cierra todas las sesiones iniciadas. Al contactar con uno de los desarrolladores, aseguraron que esta persona les explicó que Remus Stealer interactúa con la memoria del navegador y que el ‘software’ se ejecuta y finaliza, aunque no aportó detalles técnicos de su funcionamiento.

Ante esta falta de información, las investigaciones posteriores de Invoke Reversing y GenDigital permitieron concretar que Remus Stealer se distribuye a través de una extensión maliciosa para Chrome que simula ser Google Sheets, poniendo en duda que exista realmente esa vulnerabilidad de día cero.

Como explicaron en Invoke Reversing, “consistía en un proceso de PowerShell que extraía un archivo ZIP en el directorio temporal del usuario. A continuación, el ejecutable Remus modificaba el archivo ‘Secure Preferences’ de Chrome para registrar la extensión y habilitar el modo de desarrollador”.

Con un proceso JavaScript en segundo plano, Remus Stealer “comprueba las cuentas de Gmail que han iniciado sesión, recupera el contenido de los mensajes y los prepara para su envío a un servidor controlado por un atacante”, añadieron.

“Remus se disfraza de Google Sheets, tomando prestada la descripción palabra por palabra de la extensión legítima ‘Google Docs Offline’”, lo que no levanta las sospecha de la víctima.

De esta forma, “los únicos indicios visibles de la infección son la aparición de una nueva extensión (identificada con el icono de Chrome para extensiones no empaquetadas) y la activación del ‘Modo de desarrollador’”, aunque, como apostillaron en GenDigital, “la víctima solo podrá percatarse de ello si revisa activamente sus extensiones instaladas.