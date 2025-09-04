Roblox exigirá a todos los usuarios verificar su edad para acceder a las funciones de comunicación

Roblox exigirá a todos los usuarios que verifiquen su edad para acceder a las funciones de comunicación, una medida que reforzarán con nuevos controles para evitar que adultos y menores puedan entrar en contacto en la plataforma.La plataforma de creación y juego ha anunciado nuevas medidas para reforzar la seguridad de los usuarios menores de edad, para que puedan 'mantenerse seguros mientras juegan, aprenden o exploran en Roblox', como explica en un comunicado compartido en su blog oficial. En este caso, se centra en las características de comunicación interna, ya que a finales de año exigirán a todos los usuarios que verifiquen su edad. Para ello, combinarán tecnología de reconocimiento facial para estimar la edad, la verificación de un documento de identidad y el consentimiento parental.Adicionalmente, implementarán un nuevo sistema para limitar la comunicación entre adultos y menores, para permitirla solo en los casos en que se conocen en el mundo real.En agosto, Roblox anunció un conjunto de restricciones para reducir la exposición de los usuarios más jóvenes a contenidos y comportamientos inadecuados a través de la limitación del acceso a las experiencias sin calificar y las experiencias sociales. Estas detecciones se realizan con una nueva tecnología que Roblox extenderá a los avatares, para moderar aquellos que infringen las normas de uso.