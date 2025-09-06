‘Rodea para buscar’ de Google ya hace traducciones de manera continua

Google ha actualizado la herramienta de ‘Rodea para buscar’ para hacer que la traducción sea continua durante la navegación por la pantalla de un teléfono Android.

‘Rodea para buscar’ es una herramienta de inteligencia artificial que permite buscar fácilmente lo que se muestra en la pantalla del teléfono, incluidos imágenes, vídeos y texto, empleando un gesto con el dedo o bien un lápiz óptico.

Esta herramienta también hace traducciones de lo que se en la pantalla, pero se trata de una función limitada, ya que en cuanto se hace ‘scroll’, es decir, se desplaza por la pantalla, el proceso se corta.

Google ha actualizado ‘Rodea para buscar’ para que esta traducción sea continua. “Al desplazarte por la página o incluso al cambiar de aplicación, el texto seguirá traduciéndose, sin interrupciones”, explica la compañía en su blog oficial.

Esta novedad se implementará en los teléfonos con sistema operativo Android, empezando por algunos modelos de Samsung Galaxy esta semana.