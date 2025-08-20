Senacyt lanza Conecta Panamá para ampliar el acceso a la educación digital

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) presentó oficialmente Conecta Panamá, la implementación nacional del proyecto regional Vincula LAC, impulsado por el Banco Mundial y la plataforma global de aprendizaje en línea Coursera.

El programa, que se desarrollará entre agosto y diciembre de 2025, busca ampliar el acceso a la educación digital en áreas de alta demanda laboral como informática, marketing digital, análisis de datos, inteligencia artificial, emprendimiento y gestión de proyectos.

“En la Senacyt estamos convencidos de que la innovación y la formación continua es clave para construir un Panamá más competitivo, justo y conectado con las oportunidades. Gracias a este proyecto, más de 300 personas tienen acceso gratuito a licencias de Coursera, una de las principales plataformas de aprendizaje en línea”, destacó la Dra. María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología.

Por su parte, Zac Rule, vicepresidente de Ventas Empresariales en Coursera, subrayó que “en Panamá, los estudiantes están adoptando la educación digital para fortalecer la competitividad y abrir nuevas oportunidades en el mercado laboral”. Agregó que “a través de nuestra colaboración con la Senacyt y el Banco Mundial, Conecta Panamá ampliará el acceso a una educación de clase mundial para estudiantes de alto potencial en todo el país. Al dotarlos con habilidades en alta demanda como análisis de datos, inteligencia artificial, emprendimiento y gestión de proyectos, estamos ayudando a conectar la excelencia académica con trayectorias profesionales significativas en la economía digital”.

Desde el Banco Mundial, Yolanda Martínez, gerente de Práctica de Desarrollo Digital para América Latina y el Caribe, afirmó: “La Senacyt asume con liderazgo la implementación de Vincula LAC en Panamá, respaldada por un equipo experimentado y aliados comprometidos en transformar el acceso a becas de formación en habilidades digitales en verdaderas oportunidades para mejorar la vida de las personas y fortalecer el futuro del país. Desde el Banco Mundial reafirmamos nuestro compromiso con este tipo de iniciativas, que impulsan la transformación digital y el desarrollo inclusivo a nivel global”.

Conecta Panamá contempla metas específicas como capacitar a más de 300 personas en competencias digitales clave, alinear los contenidos formativos con las demandas del mercado laboral, fomentar redes de colaboración entre gobiernos locales, ONGs, academia y sector privado, así como impulsar la empleabilidad y el desarrollo sostenible en comunidades vulnerables.

El programa está orientado a reducir la brecha digital y fomentar la inclusión social mediante el fortalecimiento de capacidades digitales y de emprendimiento en poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres y jóvenes desempleados, personas con discapacidad, así como comunidades indígenas y rurales.

Durante el evento de lanzamiento se firmó una carta compromiso por parte de los actores nacionales que implementarán las licencias en sus comunidades y organizaciones, formalizando su participación en la iniciativa. La actividad contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes del Banco Mundial, universidades, ONGs y juntas comunales.