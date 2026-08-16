Singapur penaliza las imágenes de abuso sexual generadas mediante IA

Singapur aplicará a partir del lunes una nueva legislación destinada a proteger a los ciudadanos frente a los abusos sexuales en internet, incluida la prohibición de utilizar inteligencia artificial (IA) para crear imágenes explícitas sin consentimiento.

Las nuevas leyes también permitirán procesar a personas sospechosas de captar a menores en el extranjero con fines sexuales y posteriormente abusar de ellos, si el autor o la víctima viajaron desde Singapur antes de que se cometa el delito.

Los cambios incluyen “un nuevo delito consistente en producir imágenes íntimas, incluidos contenidos generados mediante IA, sin consentimiento”, informó el viernes el Ministerio del Interior.

Los infractores se expondrán a penas de hasta dos años de prisión, una multa o ambas.

Si el material representa a un menor de 14 años, “el delito será castigado con una pena obligatoria de hasta dos años de prisión, y el infractor también podrá ser condenado a una multa o a azotes”, indicó el ministerio en un comunicado.

Las personas declaradas culpables de captar a menores en el extranjero con fines sexuales y cometer delitos sexuales contra ellos se enfrentarán ahora a penas más severas, incluida una condena de hasta siete años de prisión si la víctima tiene menos de 14 años.

Singapur mantiene la posibilidad de aplicar azotes judiciales, incluso por determinados delitos sexuales graves, como la violación y los abusos sexuales agravados.

Sin embargo, una legislación revisada que también entrará en vigor el lunes eliminará el castigo corporal obligatorio para delitos como la piratería, el intento de robo y la posesión de armas ilegales, que a partir de ahora se aplicará de forma “discrecional”.