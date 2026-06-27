Sony anuncia despidos significativos en Bungie que afectan principalmente al equipo de Destiny

Sony ha anunciado nuevos despidos, esta vez en el estudio de videojuegos Bungie, que afectan principalmente al equipo encargado del desarrollo de la franquicia Destiny, de cara a reajustar su estrategia tras no cumplir con las expectativas con Destiny 2.

La compañía de videojuegos ha tomado esta decisión tras “un extenso debate y cuidadosa consideración”, sin embargo, pensando en la dirección a largo plazo del estudio, las prioridades de desarrollo, las necesidades de recursos y el papel de Bungie dentro de su estrategia general de cartera, han determinado reducir la plantilla afectando a “un número significativo de empleados”.

Concretamente, aunque Sony no ha especificado cuántos miembros de Bungie ha despedido, sí ha indicado que deja fuera a “la mayoría” del equipo de Destiny, además de a un número más reducido del equipo de Marathon. También ha detallado que habrá reducciones en los equipos de Sony Interactive Entertainment (SIE) que se encargan de dar soporte a las operaciones de Bungie.

Así lo ha compartido la tecnológica en un comunicado en su web, donde ha asegurado que han “explorado varias alternativas antes de concluir que era necesaria una reducción del equipo para alinear los recursos del estudio con sus prioridades actuales y objetivos a largo plazo”, finalizando con la decisión de continuar con los despidos.

Como ha explicado Sony, esta estrategia tiene que ver, en parte, con que Bungie ha comenzado “una nueva etapa” tras el lanzamiento de la última actualización de contenido como servicio de Destiny 2 a principios de junio, que marca el final del nuevo contenido para este título de acción y disparos en primera persona.

Además, el propio estudio de videojuegos ha valorado, a través de una publicación en la red social X, que Destiny 2 “no ha cumplido con las expectativas en los últimos años” y, dado que sus proyectos futuros se encuentran en “una fase inicial de desarrollo”, no han podido seguir operando con la plantilla actual.

“La franquicia ha dejado una huella imborrable en los jugadores y en la industria, y todos los que contribuyeron a su éxito deberían sentirse orgullosos de lo que ayudaron a crear”, ha concluido Sony.

Con respecto al equipo de Marathon, Sony ha aclarado que, pese a los despidos, el título sigue siendo un elemento importante de su cartera y continuarán apoyándolo “mientras consolidan la sólida base establecida en las temporadas 1 y 2”, así como impulsarán la incubación de futuros proyectos.

Con todo, Sony ha concluido recalcando que su prioridad actual es ofrecer apoyo a los empleados afectados y que ya trabajan para “identificar oportunidades en SIE y su red global de estudios.