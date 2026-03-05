Sony planea retomar su estrategia de juegos exclusivos para PlayStation 5

Sony está planteando retomar su estrategia de juegos exclusivos para su consola PlayStation 5, de forma que no llegarán a otras plataformas como PC.

La compañía anunció en agosto de 2020 su decisión de llevar los juegos exlusivos de PlayStation a versiones para ordenador tras el lanzamiento para PC de Horizon: Zero Dawn y Death Stranding en marzo de 2020 y octubre de 2019, respectivamente, que hasta entonces habían sido exclusivos de PlayStation 4.

Sin embargo, Sony planea recuperar la exclusividad de sus títulos, como puede ser el caso de Ghost of Yotei o Saros, que no llegarán a PC, como han avanzado fuentes anónimas familiarizadas con la compañía a Bloomberg.

Entre los motivos detrás de esta decisión, Bloomberg señala una venta menor de la esperada de los títulos de PlayStation en PC o también que el lanzamiento de los juegos en PC dañe la imagen de la consola y perjudique las ventas en PlayStation 5, como han explicado las fuentes consultadas.

Además, se suman los rumores de la próxima consola Xbox de Microsoft, impulsada con Windows y compatible con juegos de PC. De esta forma, los juegos exclusivos de PS5 podrían jugarse en una consola de Xbox, una idea que no gusta a algunos directivos de Sony.

No obstante, todo apunta a que se mantienen los planes anunciados en su ‘State of Play’ de febrero de llevar Death Stranding 2 a PC y de que los juegos Marvel Tokon y Marathon lleguen a otras plataformas.